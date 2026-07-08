Paradoxul Marine Le Pen: revenirea sa în cursa pentru Élysée pare să fi redus șansele extremei drepte

Revenirea Marinei Le Pen în cursa pentru președinția Franței a produs o schimbare spectaculoasă pe piețele de predicții. Lidera Adunării Naționale a urcat pe primul loc pe Polymarket, însă creșterea sa a fost însoțită de prăbușirea cotei lui Jordan Bardella.

La prima vedere, situația pare favorabilă extremei drepte. În realitate, cifrele sugerează contrariul: șansele cumulate ale celor doi lideri ai Adunării Naționale sunt mai mici decât în perioada în care Bardella părea principalul candidat al partidului.

Marine Le Pen, favorită individuală. RN pierde însă din avans

Marine Le Pen este cotată pe Polymarket cu aproximativ 29% șanse de a deveni următorul președinte al Franței. Édouard Philippe se află foarte aproape, cu circa 26%, în timp ce Jordan Bardella a coborât spre 5%.

Înainte ca revenirea lui Le Pen să devină scenariul principal, Bardella era considerat unul dintre favoriții pieței, iar cele două contracte asociate liderilor RN însumau aproximativ 45%.

După revenirea lui Le Pen, șansele cumulate ale celor doi au coborât spre 34-35%. Comparația este orientativă, deoarece piețele de predicții reacționează și la alte evoluții politice, dar semnalul este clar: participanții consideră că RN avea perspective mai bune cu Bardella candidat.

Procentele de pe Polymarket nu reprezintă sondaje de opinie. Ele reflectă prețurile la care participanții cumpără și vând contracte legate de rezultatul alegerilor.

Bardella domina sondajele recente

Jordan Bardella era creditat de mai multe sondaje recente cu aproximativ 35-37% din voturi în primul tur. În unele scenarii, liderul RN avea un avans de peste 15 puncte în fața principalului candidat al centrului sau al dreptei moderate.

Mai important pentru partid, Bardella apărea competitiv și în turul al doilea. Unele sondaje îl indicau câștigător în confruntări directe cu Édouard Philippe, Gabriel Attal sau Raphaël Glucksmann.

Bardella beneficiază de avantajul vârstei și de faptul că nu poartă direct povara numelui Le Pen. El poate prezenta RN drept un partid al unei noi generații și poate atrage alegători care refuză să voteze pentru Marine Le Pen, dar care ar accepta un candidat mai tânăr și aparent mai moderat.

Istoricul înfrângerilor lui Le Pen în turul al doilea

Marine Le Pen a ajuns de două ori în turul al doilea al alegerilor prezidențiale și a pierdut de fiecare dată în fața lui Emmanuel Macron.

În 2017, Le Pen a obținut 33,90% din voturi, față de 66,10% pentru Macron. În 2022, diferența s-a redus considerabil, însă lidera RN a pierdut din nou, cu 41,45%, în timp ce Macron a obținut 58,55%.

Rezultatele au arătat că Marine Le Pen dispune de un nucleu electoral solid și în creștere, dar și că împotriva sa continuă să se mobilizeze un număr mare de alegători.

Aceștia nu votează neapărat în favoarea adversarului său, ci împotriva unei victorii a familiei Le Pen și a extremei drepte.

„Frontul republican” s-ar putea reactiva

Candidatura Marinei Le Pen riscă să reactiveze așa-numitul „front republican”, prin care partidele și alegătorii de centru, de dreapta și de stânga se reunesc în turul al doilea pentru a bloca RN.

Acest mecanism a funcționat împotriva lui Jean-Marie Le Pen în 2002 și împotriva Marinei Le Pen în 2017 și 2022.

În cazul lui Bardella, mobilizarea anti-RN ar putea fi mai slabă. Liderul partidului este mai puțin asociat cu vechea imagine a Frontului Național și încearcă să transmită un mesaj mai acceptabil pentru electoratul moderat și pentru mediul de afaceri.

Extrema dreaptă rămâne favorită în primul tur

Revenirea lui Le Pen nu înseamnă că RN și-a pierdut poziția dominantă. Candidatul partidului rămâne favorit pentru câștigarea primului tur, în condițiile în care centrul, dreapta tradițională și stânga sunt în continuare fragmentate.

Problema apare în turul al doilea. Bardella părea capabil să extindă bazinul electoral al RN și să atragă alegători care nu ar vota niciodată pentru Marine Le Pen.