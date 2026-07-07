Anunțul momentului. Lidera extremei drepte franceze a anunțat că va candida la alegerile prezidențiale din 2027

Lidera extremei drepte, Marine Le Pen, a declarat că va candida la alegerile prezidențiale din Franța din 2027. Anunțul a fost făcut într-un interviu acordat postului de televiziune TF1.

O curte de apel din Paris a decis marți că Le Pen este vinovată de deturnare de fonduri publice. Le Pen, în vârstă de 57 de ani, a fost găsită vinovată de deturnare de fonduri ale Parlamentului European. Dosarul vizează acuzații potrivit cărora fonduri europene au fost folosite pentru plata unor asistenți care lucrau, cel puțin parțial, pentru partidul său și nu pentru activități legate de Parlamentul European.

Ce conține sentința care o vizează pe lidera extremei drepte

Totuși, instanța a decis marți să reducă interdicția de a deține o funcție electivă la 45 de luni, cu 30 de luni suspendate. Hotărârea înseamnă că Le Pen va putea candida la alegerile prezidențiale, dar va trebui să își facă campanie electorală purtând o brățară electronică de monitorizare.

În februarie, Marine Le Pen a declarat că nu va mai desfășura o nouă campanie prezidențială dacă va fi condamnată să poarte o brățară electronică. Ea s-a răzgândit și a anunțat că va candida. Președintele Adunării Naționale, Jordan Bardella, ar fi înlocuit-o în cursa prezidențială dacă Le Pen se retrăgea.