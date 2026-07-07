Marine Le Pen află marți dacă poate candida la alegerile prezidențiale din Franța

Curtea de Apel din Paris urmează să decidă marți dacă Marine Le Pen poate candida la alegerile prezidențiale din Franța din 2027. Instanța va decide dacă menține interdicția de cinci ani de a candida pentru funcții publice, primită de lidera extremei drepte într-un dosar privind fonduri europene, potrivit Politico.

Le Pen, în vârstă de 57 de ani, a fost găsită vinovată anul trecut de deturnare de fonduri ale Parlamentului European. Dosarul vizează acuzații potrivit cărora fonduri europene au fost folosite pentru plata unor asistenți care lucrau, cel puțin parțial, pentru partidul său și nu pentru activități legate de Parlamentul European.

Dacă interdicția va fi menținută, Le Pen nu va putea intra în cursa prezidențială. În acest scenariu, candidatul Rassemblement National ar urma să fie Jordan Bardella, președintele partidului, în vârstă de 30 de ani. Un sondaj Ifop citat de Politico arăta că el ar putea obține până la 37% în primul tur, cu peste 15 puncte procentuale în fața celui mai apropiat contracandidat în scenariile testate.

Alegerile prezidențiale din Franța sunt programate anul viitor. Primul tur va avea loc pe 18 aprilie, iar al doilea tur pe 2 mai, dacă niciun candidat nu obține peste 50% din voturi. Emmanuel Macron nu mai poate candida pentru un al treilea mandat.

Verdictul este așteptat marți, în jurul orei 13:30 (14:30, ora României), la Palatul de Justiție din Paris.