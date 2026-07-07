Infertilitatea ar putea afecta 80 de milioane de femei în următorii 10 ani. Care este motivul?

Potrivit unui nou studiu publicat în revista „The Lancet”, rata infertilității a crescut în ultimii ani, în special în rândul femeilor cu vârste cuprinse între 35 și 49 de ani.

Potrivit studiului, numărul cazurilor de infertilitate în rândul femeilor cu această vârstă ar putea urca, până în 2036, la 80 de milioane, o creștere bruscă față de 53, 60 milioane de cazuri, câte au fost înregistrate în 2023.

Potrivit specialiștilor, infertilitatea este determinată de scăderea rezervei de ovule, care apare odată cu înaintarea în vârstă. Astfel, fertilitatea devine redusă și, iar riscul de avort spontan crește. De asemenea, rata de succes a tehnologiilor de reproducere asistată scade.

„Pe măsură ce îmbătrânirea populației și tranzițiile socioeconomice se accelerează, numărul femeilor expuse riscului de infertilitate la vârste înaintate este în creștere, sporind astfel importanța acestei probleme pentru sănătatea publică”, au scris autorii studiului, citați de Euronews.

Infertilitatea a crescut cel mai mult în țările dezvoltate

Analizând datele din studiul „Global Burden of Disease 2023”, care a acoperit 204 de țări și regiuni în perioada 1990–2023, cercetătorii chinezi au constatat că infertilitatea a crescut cel mai mult în țările mai dezvoltate.

Oamenii se căsătoresc și încearcă să aibă copii la vârste mai înaintate; tot mai multe femei cu vârste cuprinse între sfârșitul anilor 30 și 40 doresc în continuare să rămână însărcinate; iar o mai mare conștientizare a problemelor de fertilitate înseamnă că tot mai multe cupluri apelează la ajutor.

Cu toate acestea, în multe dintre aceste contexte, testele și tratamentele de fertilitate rămân costisitoare, limitate sau greu accesibile, ceea ce înseamnă că cererea de îngrijiri medicale crește mult mai rapid decât accesul la astfel de proceduri.

Problema nu poate fi abordată exclusiv

Potrivit lui Rocío Núñez Calonge, biologă, dar și expertă în fertilitate ce nu a participat la studiu, creșterea ratei infertilității în rândul femeilor mai în vârstă nu poate fi abordată exclusiv prin extinderea gamei de opțiuni de terapie de reproducere asistată.

„În țări precum Spania, este necesar să se abordeze și factorii sociali care contribuie la amânarea maternității, în special cei legați de echilibrul dintre viața profesională și cea personală, stabilitatea economică și sprijinul instituțional pentru maternitatea timpurie”, a declarat Núñez.

Infertilitatea îi afectează și pe bărbați. Potrivit estimărilor, 1 din 6 bărbați la nivel mondial suferă de această afecțiune la un moment dat în viață, iar între 8% și 12% dintre cuplurile aflate la vârsta fertilă se vor confrunta cu infertilitate.