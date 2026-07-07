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Un fost funcționar a fost condamnat la moarte în China pentru că a luat mită peste 300 de milioane de dolari

O instanță din estul Chinei a condamnat la moarte un fost funcționar municipal pentru că a luat mită în valoare de peste 2,2 miliarde de yuani (325 de milioane de dolari) pe parcursul a 30 de ani.
Un fost funcționar a fost condamnat la moarte în China pentru că a luat mită peste 300 de milioane de dolari
Fotografie cu caracter ilustrativ. Sursă foto: Pexels
Laurențiu Marinov
07 iul. 2026, 06:59, Știri externe
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Yang Youlin, care a ocupat diverse funcții în orașul Nanjing între 1993 și 2023, a fost condamnat și pentru delapidare, abuz de putere și spălare de bani, câștigurile sale obținute ilegal ajungând la unele dintre cele mai mari din ultimii ani, potrivit BBC.

Bărbatul în vârstă de 69 de ani și-a exploatat rolurile pentru a ajuta alte persoane să obțină contracte de inginerie, transferuri de terenuri și finanțare, în schimbul banilor și obiectelor de valoare, a declarat presa de stat.

Yang a fost investigat în cadrul campaniei anticorupție a președintelui Xi Jinping, care a afectat gradele militare și înalții funcționari bancari, printre alte sectoare.

Yang, care și-a petrecut o mare parte din carieră lucrând la dezvoltarea economică și tehnologică în Nanjing, a comis infracțiuni „de natură extrem de gravă” și „a cauzat pierderi excepțional de mari intereselor statului și ale poporului”, a declarat luni un tribunal din orașul Changzhou.

De la venirea la putere, președintele Xi a lansat valuri de campanii anticorupție, despre care criticii spun că au fost folosite și ca instrument pentru a elimina rivalii politici.

Pedepsele cu moartea pentru infracțiuni cu gulere albe rămân însă rare, deși sunt aplicate ocazional, de obicei dacă cazurile implică sume mari care depășesc 1 miliard de yuani.

 

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