„O idee groaznică”. Avertismentul unui gigant japonez privind fabricile auto transformate în uzine de drone

Ministerul Apărării din Japonia a declanșat o adevărată agitație în rândul producătorilor străini de drone și al start-up-urilor locale după ce aproape a triplat bugetul pentru achiziția de vehicule fără pilot, la 277 de miliarde de yeni, echivalentul a 1,7 miliarde de dolari, pentru acest an fiscal, scrie Financial Times.

Avertisment privind fabricile auto transformate în uzine de drone

Eisaku Ito, directorul general al Mitsubishi Heavy Industries, a spus că grupul industrial vrea să joace un rol important în planurile Japoniei privind dronele, dar a criticat planurile de transformare a fabricilor nefolosite, invocând diferențele majore dintre producția de automobile și cea de drone.

„Sincer, am simțit că astfel de comentarii au fost făcute de oameni care nu înțeleg cu adevărat acest domeniu”, a spus el.

„Produsele din acest sector își schimbă constant specificațiile în funcție de situație. Fabricile auto, în schimb, sunt concepute pentru a produce zeci de mii sau milioane de unități identice”, a adăugat Eisaku Ito.

Europa încearcă să folosească uzinele auto pentru drone

Mai mulți producători auto europeni încearcă să transforme linii de producție auto în fabrici pentru drone și componente de rachete. Scopul este folosirea uzinelor care funcționează sub capacitatea maximă sau care riscă să fie închise.

Cu sprijinul guvernului francez, Renault a semnat acorduri cu grupul aeronautic francez Turgis Gaillard și cu compania de apărare Thales pentru producerea de drone în fabricile sale.

Volkswagen discută cu producătorul israelian al sistemului de apărare antiaeriană Iron Dome despre un posibil parteneriat, iar Mercedes-Benz colaborează cu Tytan Technologies pentru fabricarea de drone.

Ito a spus că „ar fi o idee groaznică să fie folosite fabrici precum cele din industria auto” pentru producția de drone militare. El a avertizat că există riscul ca astfel de uzine să producă un număr mare de drone inutilizabile sau deja depășite.

„Dacă s-ar face acest lucru, s-ar ajunge la o risipă enormă a banilor contribuabililor. Nu cred că ne putem permite asta”, a spus el.

Inspirată de modul în care Ucraina folosește drone ieftine pentru a se apăra împotriva Rusiei, Japonia vrea să folosească drone la scară largă pentru a obține un avantaj în fața unor posibili adversari, precum China.

Mitsubishi Heavy Industries vrea un rol major pe piața dronelor

Ito consideră că divizia de drone a Mitsubishi Heavy Industries ar putea deveni principalul furnizor de drone al Japoniei, deoarece este specializat în producții de volum redus, dar cu multe variații.

Ministerul Apărării ar vrea ca Japonia să dezvolte și să producă unele drone fără parteneri străini, din motive de securitate a datelor. Acest lucru avantajează MHI. „Suntem singura companie din Japonia care poate gestiona acest lucru în mod complet”, a spus el, referindu-se la capacitatea grupului de a produce echipamente militare pentru mare, uscat și aer.

Conglomeratul japonez beneficiază de creșterea cheltuielilor pentru apărare și de cererea tot mai mare pentru turbine pe gaz folosite în proiecte legate de inteligența artificială. Acțiunile MHI au crescut cu 50% de când Ito a preluat conducerea, în urmă cu 15 luni.

Ito trebuie să gestioneze un portofoliu de comenzi care ar urma să depășească 15.000 de miliarde de yeni, echivalentul a 93 de miliarde de dolari.