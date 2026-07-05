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Toți ochii sunt pe Trump înainte de summitul NATO. Strategia lui Mark Rutte pentru liderul American

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, încearcă să mențină sprijinul președintelui american Donald Trump pentru Alianță înaintea summitului NATO din această săptămână, găzduit de Turcia.
Toți ochii sunt pe Trump înainte de summitul NATO. Strategia lui Mark Rutte pentru liderul American
Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Oana Antipa
05 iul. 2026, 08:55, Știri externe
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Deși aliații au răspuns cererilor Washingtonului privind majorarea cheltuielilor pentru apărare, relația cu liderul de la Casa Albă rămâne tensionată, iar noile sale solicitări ridică semne de întrebare asupra unității organizației.

Rutte încearcă să-l convingă pe Trump

De la preluarea mandatului la conducerea NATO, Mark Rutte a încercat să mențină Statele Unite implicate în Alianță, în contextul în care Donald Trump a criticat în repetate rânduri contribuțiile financiare ale statelor europene și a amenințat în trecut cu retragerea SUA din NATO.

La o întâlnire desfășurată luna trecută la Casa Albă, Rutte a prezentat un grafic intitulat „The Trump Trillion”. Documentul arăta că aliații europeni și Canada au investit aproximativ 1.200 de miliarde de dolari în apărare din 2017, relatează Associated Press.

Secretarul general al NATO a subliniat și efectele economice pentru Statele Unite, afirmând că aceste investiții au creat zeci de mii de locuri de muncă și au generat comenzi europene de aproximativ 300 de miliarde de dolari pentru industria americană de apărare.

Trump cere acum „loialitate”

Președintele american s-a declarat însă nemulțumit de faptul că mai mulți aliați nu au susținut campania militară lansată de Statele Unite și Israel împotriva Iranului. „Nu avem nevoie de banii lor. Nu avem nevoie de nimic. Vreau doar loialitate”, a declarat Trump.

Liderul american a sugerat inclusiv că ar fi putut lipsi de la summitul NATO dacă reuniunea nu ar fi fost găzduită de președintele Turciei, Recep Tayyip Erdoğan.

Europa, presată să își consolideze apărarea

În paralel, statele europene încearcă să își întărească rapid capacitățile militare, pe fondul temerilor privind o posibilă amenințare din partea Rusiei.

Situația a fost complicată de anunțul Pentagonului privind reducerea numărului de trupe, nave, avioane și drone pe care Statele Unite le-ar pune la dispoziția NATO în cazul unui atac asupra unui stat membru.

În același timp, Donald Trump a transmis mesaje contradictorii privind viitorul prezenței militare americane în Europa.

Potrivit unui studiu publicat săptămâna aceasta, Rusia continuă să testeze capacitatea de reacție a statelor europene prin zboruri cu drone în apropierea unor baze militare din mai multe țări.

Summit cu o miză majoră

Summitul NATO are loc într-un moment în care Alianța încearcă să își păstreze coeziunea și să demonstreze că principiul apărării colective rămâne solid.

Anul trecut, la summitul organizat în Țările de Jos, Mark Rutte a obținut sprijinul aliaților pentru creșterea cheltuielilor de apărare, iar Donald Trump a apreciat atunci cooperarea din cadrul NATO.

De această dată, secretarul general încearcă să demonstreze că aliații europeni își asumă o parte tot mai mare din responsabilitățile de securitate, pentru ca Statele Unite să își poată concentra atenția asupra provocărilor generate de China.

Analiștii apreciază însă că noua cerință a lui Donald Trump, privind „loialitatea” aliaților, este mult mai greu de transpus în angajamente concrete decât obiectivele privind bugetele pentru apărare.

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