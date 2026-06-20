Renault și Thales transformă un SUV într-un centru mobil de comandă. Cum arată vehiculul militar

Deși are la origine un model civil Renault, vehiculul a fost modificat pentru uz militar și transformat într-un centru mobil de comandă capabil să coordoneze drone, roboți și alte sisteme utilizate pe câmpul de luptă.

Spre deosebire de vehiculele blindate clasice, 4 TROOP nu este gândit ca un vehicul de luptă, ci ca o platformă de comandă și coordonare. Acesta integrează tehnologii dezvoltate de Thales pentru comunicații securizate, analizarea rapidă a informațiilor din teren și asistarea militarilor în luarea deciziilor.

Renault, ales pentru capacitatea de producție

Potrivit Breaking Defense, inițiativa a venit din partea Thales, care a căutat un partener capabil să producă rapid un număr mare de vehicule.

„Franța se teme că am putea vedea un conflict de mare intensitate pe propriul teritoriu și, pentru a ne pregăti pentru această posibilitate, trebuie să fim gata”, a declarat Marc Dehondt, responsabil pentru studii avansate la Thales.

Oficialul francez a explicat că armata urmărește să își mărească semnificativ stocurile de echipamente și capacitatea de mobilizare. Într-un eventual conflict de amploare, Franța s-ar baza inclusiv pe rezerviști, care ar avea nevoie rapid de vehicule și alte dotări.

„Vom avea nevoie de cantități mari de echipamente și le vom avea nevoie rapid. Ce industrie poate face acest lucru? Industria auto”, a spus Dehondt.

Argumentul principal este capacitatea de producție. Renault fabrică aproximativ 1,2 milioane de automobile anual la nivel mondial, dintre care peste 500.000 numai în Franța.

Un SUV militarizat care poate coordona drone

La exterior, 4 TROOP seamănă mai degrabă cu un SUV modern decât cu un vehicul militar tradițional. Prototipul prezentat la Eurosatory este bazat pe un model aflat în producție din 2024 și a fost adaptat pentru a găzdui echipamentele electronice dezvoltate de Thales.

Vehiculul poate funcționa ca un nod tactic mobil, conectat la drone, senzori și alte vehicule din teren. El poate primi și procesa informații în timp real, poate transmite ordine și poate contribui la coordonarea operațiunilor.

Potrivit dezvoltatorilor, sistemul nu este gândit să opereze izolat, ci ca parte a unei rețele care include drone, senzori și alte platforme militare conectate între ele. Conceptul se integrează în programul francez Scorpion, prin care armata urmărește modernizarea capacităților de luptă până în 2030 și conectarea tuturor platformelor de pe câmpul de luptă într-un sistem comun de informații.

Discret și flexibil

Unul dintre avantajele prezentate de Renault și Thales este flexibilitatea conceptului. Marc Dehondt a explicat că tehnologia poate fi instalată pe mai multe modele din gama Renault. De exemplu, utilitara Renault Master, fabricată exclusiv în Franța, ar putea fi transformată rapid într-un vehicul de comandă mobil.

Vehiculul poate utiliza diferite tipuri de motorizare, inclusiv propulsie electrică, ceea ce îi permite să opereze mai discret în anumite misiuni. Prototipul expus la Paris avea puține modificări vizibile față de modelul civil, cea mai evidentă fiind structura montată pe plafon pentru alimentarea echipamentelor utilizate în teren.

De la automobile la drone militare

Parteneriatul pentru 4 TROOP nu este singura colaborare dintre Renault și sectorul militar.

Constructorul francez participă deja la dezvoltarea unei drone cu rază lungă de acțiune împreună cu compania de apărare Turgis Gaillard și produce, în parteneriat cu Thales, drona kamikaze Toutatis, un tip de muniție rătăcitoare concepută pentru a lovi ținte identificate pe câmpul de luptă.

Această dronă are o rază de aproximativ 10 kilometri și este destinată neutralizării vehiculelor blindate ușoare.

Renault urmează să producă aproximativ 10.000 de astfel de drone anual. Potrivit Ceciliei Aguero, responsabilă de programele de drone la Thales, experiența constructorului auto în optimizarea proceselor industriale a redus semnificativ costurile de producție. Numărul componentelor utilizate la construcția platformei a fost redus, iar costurile de proiectare și fabricație au scăzut de trei ori.

Thales estimează că producția Toutatis ar putea începe în 2027, cu o capacitate inițială de aproximativ 1.000 de drone pe lună.

Economia de război schimbă regulile jocului

Cazul Renault ilustrează o tendință mai amplă care se conturează în Europa. După invazia Rusiei în Ucraina și creșterea bugetelor militare, guvernele și companiile de apărare caută soluții pentru a produce rapid volume mai mari de echipamente.

Datorită liniilor de producție moderne, rețelelor de furnizori și experienței în fabricarea de masă, industria auto este privită ca un partener strategic, în acest context.

Șefii Renault și Thales spun că proiectul contribuie la întărirea capacităților de apărare ale Franței și Europei, cât și cerințelor unei „economii de război”.

4 TROOP este deocamdată un prototip, însă proiectul arată cum constructorii auto încep să joace un rol tot mai important în industria de apărare. Pentru armatele europene, vehiculele civile adaptate pentru misiuni militare ar putea deveni o soluție rapidă și mai puțin costisitoare pentru completarea echipamentelor existente.