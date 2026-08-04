Atac masiv asupra Kievului cu rachete balistice. Casă prăbușită, oameni posibil prinși sub dărâmături și scurgere de amoniac

Exploziile au început la scurt timp după miezul nopții și au continuat în mai multe valuri. Jurnaliști aflați în Kiev au relatat că deflagrațiile au zguduit orașul timp de aproximativ o oră, în timp ce Forțele Aeriene ucrainene au avertizat că noi rachete se îndreaptă spre capitală. Ulterior a fost anunțată și amenințarea unor drone de atac.

Casă distrusă și scurgere de amoniac

Primarul Kievului, Vitali Klitschko, a anunțat că o locuință privată din districtul Holosiivskîi a fost distrusă. Echipele de salvare au fost trimise la fața locului, existând informații că persoane ar putea fi prinse sub ruine.

Tot în Holosiivskîi, lovirea unei clădiri nerezidențiale a provocat o scurgere de amoniac. Autoritățile nu comunicaseră, până la ora publicării, amploarea incidentului sau dacă substanța reprezintă un pericol pentru locuitorii din apropiere.

O ambulanță a fost avariată de exploziile produse la una dintre zonele lovite, iar șoferul vehiculului a fost rănit. Incidentul s-a produs în timpul unor explozii repetate, în timp ce echipele de intervenție încercau să ajungă la clădirile afectate.

Incendii la depozite și clădiri de birouri

Administrația militară a Kievului a raportat incendii la depozite din districtele Obolonskîi, Sviatoșînskîi și Desnianskîi. În Obolonskîi a fost semnalată și lovirea unei clădiri de birouri, iar fragmente de rachetă au căzut în apropierea unui imobil rezidențial. Un incendiu de mari proporții a izbucnit și în zona Kiev-Sviatoșîn, la periferia capitalei.

Klitschko anunțase inițial că o clădire rezidențială cu 20 de etaje din Obolonskîi ar fi fost cuprinsă de flăcări după o posibilă lovitură de rachetă. Primarul a revenit ulterior și a precizat că informația despre incendiul din bloc nu s-a confirmat.

Sistemele ucrainene de apărare aeriană au fost activate, iar Forțele Aeriene au transmis că rachetele au fost lansate spre Kiev din cel puțin două direcții. Nu fusese publicat imediat un bilanț privind numărul proiectilelor interceptate. Autoritățile au cerut populației să rămână în adăposturi, avertizând că pericolul se menține.

Al doilea atac devastator în numai câteva zile

Noul bombardament are loc la doar patru zile după un alt atac masiv cu rachete balistice și drone asupra Kievului. Loviturile din noaptea de 31 iulie spre 1 august au ucis cel puțin nouă persoane și au rănit peste 30, provocând incendii și distrugeri în cinci districte ale capitalei.