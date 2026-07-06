Rusia a bombardat Kievul. Atac cu rachete și drone în ajunul summitului NATO

Explozii puternice au zguduit centrul Kievului în primele ore ale dimineții de luni. Forțele Aeriene ale Ucrainei au anunțat că Rusia a lansat un atac combinat cu rachete balistice, rachete de croazieră și drone asupra Kievului.

Echipele de salvare caută supraviețuitori

Sirenele de alertă aeriană au răsunat în întreaga capitală cu puțin timp înainte de primele explozii. Primarul Kievului, Vitali Kliciko a declarat pentru CNN, că cel puțin trei persoane au fost rănite și că în mai multe cartiere au izbucnit incendii, provocate pagube de resturile proiectilelor interceptate.

Un bloc de locuințe cu mai multe etaje a fost grav avariat, iar mai multe persoane au rămas blocate în interior. Echipele de intervenție desfășoară în continuare operațiuni de salvare.

Războiul din Ucraina, pe agenda NATO

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a dezvăluit duminică că serviciile de informații ucrainene aveau date potrivit cărora Rusia se pregătește pentru „un nou atac masiv” și că momentul ales de Moscova nu este întâmplător. „Este tipic pentru Putin: imediat după Ziua Independenței Americii și înaintea summitului NATO de la Ankara”, a scris Zelenski pe X.

Războiul din Ucraina va fi unul dintre principalele subiecte de pe agenda liderilor Alianței la summitul NATO de la Ankara.

Bombardamentul de luni este cel de-al doilea atac major asupra Kievului în mai puțin de o săptămână. În urmă cu numai câteva zile, Rusia a lansat o ofensivă aeriană asupra Kievului, soldată cu cel puțin 30 de morți.

„Lumea de astăzi, în profundă neregulă”

Reprezentanți ai organizației ucraineano-americane Razom for Ukraine, care susține Ucraina prin acțiuni umanitare și campanii de sprijin internațional, au reacționat pe rețeaua X după atacul asupra Kievului.

„De ce trăim într-o realitate în care există convorbiri telefonice, negocieri și strângeri de mână cu Putin, cu rușii și cu Rusia, în general? Cum este posibil ca, timp de cinci ani, Ucraina să nu fi primit suficiente sisteme de apărare antiaeriană Patriot pentru a-și proteja civilii, din partea unor țări democratice care se numesc aliate, deși au suficiente astfel de sisteme în stocurile lor? Cum am ajuns aici? Ceva este profund în neregulă cu lumea aceasta…”, a scris pe X Kateryna Lisunova, consilier media al organizației.

În cursul zilei de duminică, Donald Trump și Vladimir Putin au avut o convorbire telefonică de peste 90 de minute. Președintele american și-a reafirmat disponibilitatea de a contribui la găsirea unei soluții pentru încheierea războiului din Ucraina.