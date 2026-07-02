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Zi de doliu în Kiev vineri, după atacul rusesc masiv din cursul nopții / Kaja Kallas va propune extinderea sancțiunilor împotriva Rusiei

Kievul a declarat ziua de 3 iulie zi de doliu pentru cei care și-au pierdut viața în urma atacului masiv al Rusiei în cursul nopții de miercuri de joi, a anunțat primarul capitalei Ucrainei.
Zi de doliu în Kiev vineri, după atacul rusesc masiv din cursul nopții / Kaja Kallas va propune extinderea sancțiunilor împotriva Rusiei
Imagine cu scop ilustrativ. Sursa foto: Hepta
Diana Nunuț
02 iul. 2026, 12:27, Știri externe
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Primarul orașului Kiev Vitali Klitschko a anunțat că vineri, 3 iulie, va fi zi de doliu. Decizia a fost luată după ce în cursul zilei de miercuri spre joi, Rusia a lansat un atac masiv cu rachete și drone asupra capitalei Ucrainei.

Potrivit lui Klitschko, steagurile vor fi arborate în bernă pe toate clădirile municipale din oraș. De asemenea, Toate evenimentele de divertisment din Kiev au fost anulate pentru această zi.

„Operațiunile de căutare și salvare continuă la clădirea de locuințe avariată din cartierul Darnytskyi din Kiev. Echipele de salvare încă mai caută persoane prinse sub dărâmături”, a spus primarul Kievului într-o postare pe Telegram.

În urma atacului în noaptea de miercuri spre joi, 13 persoane au murit, iar alte cel puțin 90 de persoane au fost rănite.

Anterior atacului, președintele ucrainean Volodimir Zelenski avertizase că „ Putin pregătește de ceva timp un atac masiv împotriva Ucrainei”.

Kaja Kallas va propune extinderea sancțiunilor împotriva Rusiei

Totodată, șefa diplomației UE, Kaja Kallas, a anunțat într-o postare pe rețeaua X că va propune extinderea sancțiunilor împotriva companiilor care susțin industria militară rusă.

„Numai sprijinul militar susținut acordat Ucrainei și presiunea sporită asupra Moscovei pot face acest lucru. În această săptămână, UE a început să debiteze 6 miliarde de euro din împrumutul de sprijin de 90 de miliarde de euro pentru a consolida apărarea Kievului. Astăzi, voi propune sancționarea mai multor entități care susțin complexul militar-industrial al Rusiei, ca răspuns la atacuri. Cu cât Moscova atacă mai mult civilii, cu atât trebuie impuse mai multe sancțiuni. Vom continua să creștem costurile până când Rusia va înțelege că nu poate câștiga”, este mesajul transmis de Kallas pe X.

 

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