Explozii puternice au zguduit Kievul la câteva ore după ce Zelenski a avertizat asupra unui atac „masiv” al Rusiei

Autoritățile din Kiev și forțele aeriene ale țării au declarat că Rusia a lansat rachete balistice și drone asupra Ucrainei, care au distrus și au incendiat clădiri rezidențiale, arată CNN.

Cel puțin cinci membri ai personalului medical au fost răniți, printre care un paramedic care se află în stare critică, după ce o stație secundară de ambulanță a fost lovită, potrivit primarului orașului, Vitali Klitschko.

Kyiv. Tonight feels like hell. This may be the largest attack so far. More Kalibr cruise missiles are being launched right now. pic.twitter.com/s3r8Tm48kh — UAVoyager🇺🇦 (@NAFOvoyager) July 2, 2026

Echipele de salvare s-au deplasat de urgență la locul unui bloc de nouă etaje distrus, unde mai erau persoane blocate în interior, a spus Klitschko.

Unii locuitori s-au adăpostit în stațiile de metrou.

🚨🇷🇺🇺🇦 — Russian forces launched their worst combined missile and drone attack against Kyiv since mid-June, utilizing approximately 50 ballistic and cruise missiles that killed at least eight people and triggered nationwide air raid alerts — Reuters citing local authorities /… pic.twitter.com/BrTiKXYfEy — MaxOsint Intel (@maxosintintel) July 2, 2026

Anterior, Zelenskyi a avertizat că „ Putin pregătește de ceva timp un atac masiv împotriva Ucrainei”.

„Aceasta este exact amenințarea cu care ne confruntăm în această seară”, a declarat Zelenski într-o postare pe X.

El le-a cerut ucrainienilor să „fie deosebit de atenți – să se păzească și să-și protejeze familiile și copiii – să se adăpostească neapărat și să acorde atenție alertelor de raid aerian”.