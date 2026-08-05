Bilanțul atacului asupra Kievului crește: 15 morți, 51 de răniți și operațiuni de salvare în desfășurare

Echipele de intervenție continuă operațiunile de căutare și salvare, existând temeri că mai multe persoane ar putea fi prinse sub dărâmături, relatează Kyiv Independent.

Cele mai multe victime, în regiunea Kiev

Potrivit Serviciului de Stat pentru Situații de Urgență al Ucrainei, 14 persoane și-au pierdut viața în regiunea Kiev, iar alte 27 au fost rănite în urma atacului desfășurat în noaptea de marți spre miercuri. Salvatorii au intervenit în mai multe localități afectate, unde au fost raportate incendii și distrugeri provocate de explozii.

Autoritățile au anunțat pagube în districtele Brovari, Bucea și Fastiv, unde au fost avariate depozite și autovehicule, iar mai multe incendii au izbucnit în urma impactului proiectilelor.

Blocuri și depozite lovite în capitală

În Kiev, primarul Vitali Kliciko a anunțat că o persoană a murit și alte 24 au fost rănite. Dintre acestea, 15 au fost transportate la spital, iar patru se află în stare critică.

Atacul a provocat distrugeri în cel puțin șapte puncte din capitală. Printre zonele afectate se numără districtele Holosiivski, Obolonski, Desnianski și Sviatoșinski, unde au fost înregistrate incendii și avarii la clădiri rezidențiale și spații industriale.

În cartierul Holosiivski, două persoane au fost salvate de sub ruinele unui depozit prăbușit, însă operațiunile de căutare continuă, autoritățile avertizând că alte persoane ar putea fi încă prinse sub dărâmături. În districtul Obolonski, o rachetă a lovit un bloc cu 20 de etaje, provocând un incendiu, iar alte focare au izbucnit la o clădire rezidențială și în două depozite.

Alarme succesive și explozii timp de aproape o oră

Jurnaliști aflați la Kiev au relatat că primele explozii s-au auzit puțin după ora locală 00:20, după ce mai multe rachete balistice au lovit orașul. Exploziile au continuat aproximativ o oră, în timp ce Forțele Aeriene ale Ucrainei au emis în mod repetat alerte privind noi rachete și, ulterior, atacuri cu drone îndreptate spre capitală.

Primarul Vitali Kliciko le-a cerut locuitorilor să rămână în adăposturi, avertizând că noi rachete se îndreaptă spre Kiev.

Un nou atac de amploare asupra capitalei ucrainene

Bombardamentul are loc la doar câteva zile după un alt atac major asupra Kievului, desfășurat la 1 august, când cel puțin nouă persoane și-au pierdut viața, iar peste 30 au fost rănite. Atacurile repetate asupra capitalei ucrainene evidențiază intensificarea bombardamentelor asupra zonelor urbane, în timp ce autoritățile continuă evaluarea pagubelor și actualizarea bilanțului victimelor.