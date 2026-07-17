Atac masiv asupra Qatarului. Iranul a lansat două valuri de rachete balistice spre Doha

Capitala Qatarului a fost zguduită vineri dimineață de două serii de explozii puternice provocate de interceptarea rachetelor iraniene de către sistemele de apărare antiaeriană, potrivit Euronews. Atacurile au avut loc în două valuri, în jurul orelor locale 3:30 și 5:45. Alertele de raid aerian transmise pe telefoanele mobile i-au îndemnat pe locuitorii din Doha să se adăpostească.

Jurnaliștii Euronews aflați în capitala Qatarului au relatat că în oraș s-au auzit bubuituri puternice, urmate de undele de șoc produse în timpul interceptărilor. Autoritățile au anunțat că un copil a fost rănit de fragmente căzute în urma atacului și primește îngrijiri medicale.

Rachetele ar fi vizat cea mai mare bază militară americană din Orientul Mijlociu

Armata Qatarului a interceptat toate rachetele care se îndreptau spre teritoriul țării, potrivit informațiilor publicate de Euronews. Ținta aparentă a atacului ar fi fost baza aeriană americană Al-Udeid, cea mai mare bază militară a SUA din Orientul Mijlociu.

Baza a fost folosită de forțele americane în operațiunile desfășurate împotriva Iranului în ultima săptămână. Gardienii Revoluției din Iran au confirmat și în cazul unor atacuri anterioare asupra Qatarului că obiectivul urmărit a fost baza Al-Udeid.

Statement of the Ministry of Interior regarding developments on the ground following the Iranian attack that targeted the country this morning.#MOIQatar pic.twitter.com/knW7HpkYKg — Ministry of Interior – Qatar (@MOI_QatarEn) July 17, 2026

Noile lovituri vin după reluarea atacurilor iraniene asupra mai multor state din regiune. Kuwait, Bahrain și Iordania s-au numărat, de asemenea, printre țările vizate în ultimele zile, după prăbușirea armistițiului și a acordului interimar dintre Iran și Statele Unite.

De la amenințări la fapte: Iranul își urmează strategia anunțată

Teheranul amenințase anterior că statele din Golf ar putea fi atrase din nou în confruntarea sa cu Washingtonul, pe fondul disputei privind Strâmtoarea Ormuz. Atacul asupra Qatarului este cu atât mai sensibil cu cât Doha joacă un rol important de mediator în negocierile dintre Iran și Statele Unite, alături de Pakistan.

Loviturile au avut loc și la scurt timp după încheierea celor patru zile de doliu național decretate în Qatar pentru moartea fostului emir Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani. Ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi, se deplasase miercuri la Doha pentru discuții cu oficialii qatarezi și pentru a transmite condoleanțe, potrivit Ministerului iranian de Externe.