Oligarhii ruși își mută averile în străinătate. Miliarde de dolari ajung în Dubai și statele din Golf pe fondul confiscărilor de active

Potrivit unui raport publicat de Bloomberg, fenomenul s-a intensificat în ultimul an, în ciuda sancțiunilor occidentale care, după invazia Ucrainei din 2022, au determinat numeroși oligarhi să își repatrieze o parte din averi.

Surse apropiate cercurilor de afaceri din Rusia susțin că o parte dintre miliardari consideră în prezent că riscurile asociate deținerii activelor în țară sunt mai mari decât cele generate de sancțiunile internaționale, scrie TVP World.

Oligarhii ruși își mută averile în străinătate după intensificarea confiscărilor de active

Creșterea numărului de confiscări de active a alimentat îngrijorarea în rândul elitelor economice ruse. Procurorii ruși au anunțat că, numai în cursul anului trecut, bunuri în valoare de peste 4.000 de miliarde de ruble, echivalentul a aproximativ 44,8 miliarde de euro, au fost readuse în proprietatea statului.

Printre oamenii de afaceri afectați se numără magnatul din agricultură Vadim Moshkovich, miliardarul din industria aurului Konstantin Strukov și Dmitry Kamenshchik, care a pierdut controlul asupra aeroportului Domodedovo din Moscova.

Potrivit Bloomberg, aceste cazuri au amplificat temerile că autoritățile ar putea extinde măsurile de confiscare și asupra altor active private, în încercarea de a acoperi presiunile bugetare generate de costurile războiului din Ucraina.

Oligarhii ruși își mută averile în străinătate către Dubai, statele din Golf și alte piețe

În acest context, miliardarii ruși și-au diversificat destinațiile investițiilor. Dubai a devenit una dintre principalele destinații pentru capitalul rusesc, atât prin achiziții de proprietăți de lux, cât și prin utilizarea infrastructurii dezvoltate pentru tranzacții cu criptomonede.

Pe lângă Emiratele Arabe Unite, fluxurile de capital sunt direcționate și către Arabia Saudită, Turcia și mai multe state africane. Totodată, Armenia, Kazahstan și Kârgâzstan au devenit rute alternative pentru transferul fondurilor și desfășurarea operațiunilor financiare.

Conform surselor citate de Bloomberg, o parte dintre averile transferate sunt convertite în aur, criptomonede, investiții imobiliare și fonduri private administrate în afara Rusiei.

Presiuni asupra economiei Rusiei

Transferurile de capital au loc într-un moment în care economia Rusiei începe să resimtă efectele costurilor ridicate ale conflictului din Ucraina și ale sancțiunilor economice. Surse apropiate mediului de afaceri estimează că ieșirile neoficiale de capital din acest an se ridică la zeci de miliarde de dolari, depășind nivelul înregistrat în anul precedent, deși amploarea exactă a fenomenului este dificil de cuantificat.

În luna martie, în cadrul unei întâlniri cu ușile închise între președintele Vladimir Putin și reprezentanți ai marilor companii, miliardarul Suleiman Kerimov ar fi propus ca cei mai bogați antreprenori ai țării să contribuie financiar la susținerea statului. Kremlinul a negat ulterior informațiile potrivit cărora președintele rus ar fi solicitat astfel de contribuții.

Pe măsură ce autoritățile încearcă să consolideze veniturile bugetare, iar presiunea asupra marilor averi crește, tot mai mulți oligarhi aleg să își protejeze patrimoniul prin mutarea activelor în jurisdicții considerate mai sigure și mai puțin expuse intervenției statului.