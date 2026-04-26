Oligarhii lui Viktor Orban își mută averile din țară după ce protectorul lor a pierdut alegerile

Schimbarea de putere de la Budapesta, după victoria opoziției conduse de Péter Magyar, a declanșat nu doar reacții de bucurie în rândul populației, ci și o mișcare rapidă în cercurile apropiate fostului premier Viktor Orbán.

Mai mulți oameni de afaceri și oficiali asociați cu fostul regim încearcă să-și transfere averile în afara țării, potrivit The Guardian.

Surse citate de The Guardian susțin că avioane private ar fi decolat în mod repetat din Viena, transportând bunuri și capital aparținând unor persoane a căror avere a crescut semnificativ în cei 16 ani de guvernare ai lui Viktor Orbán.

În paralel, alte persoane ar fi început să investească în state precum Emiratele Arabe Unite, Arabia Saudită, Oman, dar și în Australia sau Singapore.

Acuzații directe: „zeci de miliarde transferate”

Noul premier, Péter Magyar, acuză deschis cercurile apropiate fostei puteri că încearcă să evite eventuale anchete sau măsuri legale.

Acesta susține că „oligarhii legați de Orbán transferă zeci de miliarde de forinți” către țări unde extrădarea ar fi dificilă, inclusiv SUA sau state din Orientul Mijlociu.

Magyar a cerut intervenția rapidă a autorităților — procurorul-șef, poliția și administrația fiscală — pentru a împiedica plecarea celor vizați și pentru a proteja activele care ar putea face obiectul unor investigații.

Nume grele și plecări discrete

Printre cei menționați se află și familia lui Lőrinc Mészáros, unul dintre cei mai apropiați aliați ai lui Orbán și considerat cel mai bogat om din Ungaria, a cărui ascensiune spectaculoasă a fost legată de contracte publice și fonduri europene.

Potrivit liderului opoziției, unele familii influente ar fi părăsit deja țara, după ce și-au retras copiii de la școli și și-au organizat plecarea cu ajutorul unor servicii de securitate private.

Suspiciuni de distrugere a probelor

În paralel, noul guvern acuză că, în ultimele săptămâni ale administrației Orbán, ar fi avut loc distrugeri de documente în ministere și instituții apropiate puterii.

Péter Magyar afirmă că există „rapoarte tot mai numeroase” privind eliminarea unor documente potențial incriminatoare.

Acuzațiile au fost respinse de fostul ministru de externe Péter Szijjártó, care a declarat că este vorba doar despre eliminarea unor copii pe hârtie ale documentelor deja arhivate digital.

O posibilă luptă de durată

Investigații ale jurnaliștilor independenți, inclusiv ale publicației Vsquare și site-ului 444.hu, indică faptul că transferurile de active ar fi început chiar înainte de alegeri, inclusiv către destinații precum Dubai.

Totuși, aceste eforturi ar putea fi îngreunate de existența unor funcționari și oficiali care dețin informații despre mecanismele financiare din perioada guvernării Orbán, deschizând calea unor posibile anchete de lungă durată.

„O țară jefuită”

Noul premier a promis măsuri ferme împotriva corupției și clientelismului, susținând că Ungaria a fost „jefuită, prădată și îndatorată” în ultimii ani.

El a calificat situația drept una critică, afirmând că țara a ajuns „cea mai săracă și mai coruptă din Uniunea Europeană”.

În acest context, tranziția de putere de la Budapesta nu pare să fie doar una politică, ci și începutul unei confruntări majore privind averile acumulate în perioada fostei guvernări – o confruntare care ar putea dura ani de zile.