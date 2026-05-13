NATO intenționează să invite reprezentanți din Bahrain, Kuweit, Qatar și Emiratele Arabe Unite la summitul de la Ankara, relatează Bloomberg , citând surse.

Aceste țări participă la Inițiativa de la Istanbul pentru cooperarea NATO cu țările din Orientul Mijlociu, dar nu sunt membre ale blocului comunitar în sine.

Una dintre sursele Bloomberg a legat decizia de a invita țările din Golful Persic de planurile NATO de a-și consolida flancul sudic.

Discuțiile se vor concentra și pe securitatea Strâmtorii Ormuz, în contextul unor divergențe transatlantice privind asistența militară solicitată de SUA.

În plus, conducerea blocului are în vedere invitarea Ucrainei și a țărilor din Indo-Pacific la Summitul din Ankara. Cu toate acestea, acestea nu vor participa la sesiunea principală a summitului, ci mai degrabă la evenimente conexe, au clarificat sursele agenției.

Summitul va avea loc în perioada 7-8 iulie.

Ca și anul trecut, acesta se va desfășura într-un format prescurtat.

Conducerea NATO discută, de asemenea, despre eliminarea summit-urilor anuale, dar nu există un consens în cadrul NATO pe această temă, au adăugat sursele pentru Bloomberg.

Întâlnirea are loc pe fondul creșterii tensiunilor transatlantice legate de războiul cu Iranul, după ce președintele american Donald Trump i-a criticat pe aliații NATO pentru că nu au ajutat la redeschiderea Strâmtorii Ormuz. Ulterior, el a anunțat retragerea a aproximativ 5.000 de soldați americani din Germania.

Pentru al doilea an consecutiv, liderii NATO intenționează să organizeze summitul într-un format extrem de simplificat și scurtat. Această abordare a fost introdusă pentru a satisface cerințele președintelui Donald Trump.

Donald Trump a confirmat anterior planurile de reducere a prezenței militare americane în Germania. Potrivit acestuia, peste 5.000 de soldați americani ar putea fi redistribuiți din UE.

Potrivit Politico, unii oficiali ai Pentagonului au fost șocați de decizie , deoarece anterior nu fusese planificată nicio retragere a trupelor din Germania.

În același timp, Departamentul Apărării al SUA a confirmat intențiile lui Trump , în timp ce un oficial de rang înalt a declarat pentru The New York Times că mișcarea a fost practic o „pedeapsă pentru Germania” pentru poziția sa față de războiul cu Iranul.

În acest context, Polonia a declarat că este pregătită să găzduiască trupe americane suplimentare dacă acestea sunt relocate din Europa de Vest.