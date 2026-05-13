Prima pagină » Știrile zilei » WSJ: Anchetă lansată împotriva fostului secretar american pentru Securitate Internă

Sursa foto: Hepta via Mediafax Foto
Sorina Matei
13 mai 2026, 21:16, Știri externe
Inspectorul general al Departamentului pentru Securitate Internă (DHS) al SUA a lansat o anchetă asupra fostei secretare a Departamentului pentru Securitate Internă (DHS), Kristi Noem, a relatat The Wall Street Journal (WSJ).

Potrivit surselor WSJ, ancheta împotriva lui Kristi Noem se concentrează pe programul de 38 de miliarde de dolari de a achiziționa depozite și de a le transforma în centre de detenție temporară. Acestea erau destinate să găzduiască imigranți ilegali reținuți de Serviciul de Imigrare și Control Vamal (ICE).

Wall Street Journal a relatat anterior că inspectorul general analiza practicile contractuale ale DHS în cadrul Noem. Acum, potrivit unor surse, el intenționează să efectueze un „audit al achiziției de spații de detenție temporară de către ICE”.

Se pare că ICE a achiziționat deja 11 depozite vacante. Potrivit CoStar, a plătit în medie cu 11-13% mai mult decât prețul standard la achiziționarea depozitelor. Sursele spun că contractele din cadrul acestui program au fost atribuite unor companii care nu echipaseră anterior astfel de facilități. Surse din WSJ notează că acest program a stârnit nedumerire în rândul multor oficiali guvernamentali, deoarece agenția ar fi putut achiziționa în schimb închisori publice și private neutilizate, care nu ar fi necesitat renovări atât de ample.

După demisia lui Noem în martie a acestui an, succesorul ei la conducerea DHS, Markwayne Mullin, a suspendat imediat programul de achiziții de depozite.

