Directorul interimar al Serviciului de Imigrări și Vamă (ICE) va demisiona din funcție la finalul lunii mai

Todd Lyons, șeful interimar al Serviciului de Imigrări și Vamă își va da demisia la finalului lunii mai urmând să se retragă în sectorul privat, a anunțat Departamentul pentru Securitate Internă. Plecare vine pe fondul controverselor legate de activitate ICE, dar și în urma unor schimbări la vârful DHS.
Mediafax Foto/Hepta
Radu Mocanu
17 apr. 2026, 07:37, Știri externe

Todd Lyons a condus ICE martie 2025, după o carieră lungă în cadrul agenției, unde a ocupat funcții precum director executiv asociat al direcției de Operațiuni de Executare și Îndepărtare, relatează Reuters

În mandatul de director interimar, Serviciul a jucat un rol central în implementarea agendei în domeniul migrației a administrației Trump. 

Plecarea sa vine după ce Serviciul a fost criticat pe fondul mai multor scandaluri privind exercitarea atribuțiilor, întrucât în luna ianuarie în timpul operațiunilor ICE din Minnesota, agenții Serviciului au ucis doi cetățeni americani, pe Alex Pretti și Renee Good. 

În plus, procurorii din Minnesota au pus sub acuzare un agent ICE pentru agresiune, acesta fiind acuzat că a îndreptat arma spre ocupanții unui autoturism în februarie. Este primul caz penal împotriva unui agent ICE în legătură cu acțiunile din cadrul campaniei din ianuarie. 

De asemenea, Departamentul pentru Securitate Internă se confruntă cu schimbări la vârful conducerii și cu o lipsă de finanțare. 

Fosta secretară Kristi Noem a fost demis în martie, fiind înlocuit de Markwayne Mullin, care l-a descris pe Lyons drept „un lider excelent”. În plus, Congresul nu a reușit să ajungă la un acord pentru finanțarea DHS, activitatea agenției fiind blocată de mai bine de mai bine de două luni. 

