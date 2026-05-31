Președintele Ungariei, Tamás Sulyok, refuză să demisioneze. Așteaptă avizul Comisiei de la Veneția

Președintele Ungariei, Tamás Sulyok, a anunțat că nu va demisiona, în ciuda termenului impus de guvern.
Sursa: MEDIAFAX FOTO/ Valentina Sarosi
Nițu Maria
01 iun. 2026, 02:36, Știri externe
Președintele Ungariei, Tamás Sulyok, nu va demisiona din funcție, chiar dacă termenul limită stabilit de guvern pentru plecarea sa a expirat duminică seara, potrivit Euronews.

El a declarat că va aștepta opinia Comisiei de la Veneția și a precizat că situația trebuie tratată strict în conformitate cu Constituția.

Într-un mesaj video publicat pe Facebook, Sulyok a spus că își dorește în continuare colaborarea cu guvernul și că va susține adoptarea legislației necesare pentru deblocarea fondurilor Uniunii Europene.

Prim-ministrul Péter Magyar a reacționat tot pe Facebook, spunând: „Tamás Sulyok nu a apărat niciodată pe cei asupriți, pe cei atacați sau statul de drept. Chiar și de Ziua Copilului, el își apără doar salariul lunar de 6,3 milioane de forinți, în loc să își ceară scuze.”

Peter Magyar stabilise anterior data de 31 mai ca termen limită pentru demisia mai multor oficiali de rang înalt, inclusiv președintele Tamás Sulyok și procurorul general Gábor Bálint Nagy.

Duminică după-amiază, el a revenit cu o postare în care a reamintit apropierea termenului și a anunțat că el și ministrul justiției îl vor vizita pe președinte luni, la ora 08:00.

Anterior, Péter Magyar l-a descris pe Sulyok drept „președintele marionetă” al lui Viktor Orbán, susținând că acesta ar fi fost ales pentru loialitatea față de partidul Fidesz, mai degrabă decât pentru apărarea constituționalismului.

Duminică, Tamás Sulyok a insistat că nu își va da demisia și a precizat că a sesizat Comisia de la Veneția.

În sistemul politic al Ungariei, președintele este ales de parlament și are în principal un rol ceremonial, deși poate interveni în procesul de verificare constituțională a legilor.

De-a lungul timpului, mai mulți președinți susținuți de majoritatea Fidesz, Pál Schmitt, János Áder, Katalin Novák și acum Tamás Sulyok, au fost considerați apropiați de guvernele conduse de Viktor Orbán.

