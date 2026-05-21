Prima pagină » Știri externe » Ungaria. Viktor Orban ar putea să nu mai revină la putere. Partidul Tisza vrea să limiteze durata mandatelor premierilor

Ungaria. Viktor Orban ar putea să nu mai revină la putere. Partidul Tisza vrea să limiteze durata mandatelor premierilor

Partidul Tisza, aflat la putere în Ungaria în urma alegerilor parlamentare din aprilie, vrea să limiteze durata mandatelor premierilor la cel mult opt ani. Într-un astfel de scenariu, fostul premier Viktor Orban ar putea fi împiedicat să mai revină la putere.
Ungaria. Viktor Orban ar putea să nu mai revină la putere. Partidul Tisza vrea să limiteze durata mandatelor premierilor
Sursa foto: Alexandru Nechez/Mediafax Foto
Diana Nunuț
21 mai 2026, 13:24, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Partidul Tisza din Ungaria, al lui Peter Magyar, care se află la putere în urma alegerilor parlamentare din luna aprilie, a înaintat miercuri seara Parlamentului un proiect de amendament prin care mandatele premierilor ar fi limitate la cel mult opt ani.

Conform proiectului de amendament publicat pe site-ul parlamentului, citat de Reuters, cei care au deținut anterior funcția de premier al Ungariei timp de cel puțin opt ani „nu pot fi aleși prim-miniștri”.

Această prevedere se aplică mandatelor de prim-ministru exercitate după data de 2 mai 1990, iar în acest scenariu l-ar viza și pe fostul premier ungar Viktor Orban.

Noul premier al țării, Peter Magyar, a declarat că își va folosi majoritatea absolută din parlament pentru a anula și modifica legislația adoptată de partidul Fidesz al lui Orban, inclusiv Constituția, pentru a restabili echilibrul democratic al puterilor.

Actuala legislație nu prevede un număr concret de mandate pe care un premier le poate avea. Proiectul de amendament prevede că prim-ministrul ar trebui să părăsească funcția după un total de opt ani sau două mandate.

Viktor Orban a pierdut alegerile parlamentare din luna aprilie, după ce a fost premier al Ungariei timp de 16 ani.

Recomandarea video

Sebastian Ghiță, prima postare din ultimii 7 ani: „Resping toate aceste afirmații false despre legăturile mele cu Putin și Kremlinul făcute de agenții Soroșiști”
G4Media
Triplul campion al României face Uber, în străinătate: „Câștig mai mulți bani decât în fotbal”
GSP.ro
„The Late Show”, emisiunea-fenomen de peste Ocean, se închide după 33 de ani. Care este motivul
Gandul
Ilona Stepan, membra a juriului din Moldova la Eurovision, a rupt tăcerea. De ce a primit România 3 puncte, de fapt
Cancan
FOTO. Raluca Zenga, imagini incendiare în costum de baie pe plaja din Maldive
Prosport
Podul de la Ungheni, care leagă România și Republica Moldova, a ajuns la jumătatea execuției după un an de lucrări. Când ar urma să fie dat în folosință
Libertatea
Zodia care va ajunge pe mâna medicilor pe final de primăvară, potrivit celebrei Cristina Demetrescu
CSID
Codul Rutier 2026: Amendă de peste 1.000 de lei pentru 51 km/h în localitate. Din iulie, sancțiunea crește
Promotor
EXCLUSIV: Reformele și proiectele din PNRR rămân sub supraveghere până la 5 ani după ultima plată. Bruxelles-ul poate face controale, verificări și audituri
Economedia