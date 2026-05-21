Ungaria. Viktor Orban ar putea să nu mai revină la putere. Partidul Tisza vrea să limiteze durata mandatelor premierilor

Partidul Tisza din Ungaria, al lui Peter Magyar, care se află la putere în urma alegerilor parlamentare din luna aprilie, a înaintat miercuri seara Parlamentului un proiect de amendament prin care mandatele premierilor ar fi limitate la cel mult opt ani.

Conform proiectului de amendament publicat pe site-ul parlamentului, citat de Reuters, cei care au deținut anterior funcția de premier al Ungariei timp de cel puțin opt ani „nu pot fi aleși prim-miniștri”.

Această prevedere se aplică mandatelor de prim-ministru exercitate după data de 2 mai 1990, iar în acest scenariu l-ar viza și pe fostul premier ungar Viktor Orban.

Noul premier al țării, Peter Magyar, a declarat că își va folosi majoritatea absolută din parlament pentru a anula și modifica legislația adoptată de partidul Fidesz al lui Orban, inclusiv Constituția, pentru a restabili echilibrul democratic al puterilor.

Actuala legislație nu prevede un număr concret de mandate pe care un premier le poate avea. Proiectul de amendament prevede că prim-ministrul ar trebui să părăsească funcția după un total de opt ani sau două mandate.

Viktor Orban a pierdut alegerile parlamentare din luna aprilie, după ce a fost premier al Ungariei timp de 16 ani.