Ucraina consolidează măsurile de securitate la granița cu Belarus pe fondul temerilor unui nou atac

Serviciile de securitate ucrainene au anunțat măsuri sporite de securitate în regiunile de nord aflate la granița cu Belarus, întrucât președintele Zelenski a avertizat anterior cu privire la o potențială ofensivă din Belarus.
Radu Mocanu
21 mai 2026, 14:15, Știri externe
„Aceste măsuri, fără precedent ca număr de forțe și desfășurare de resurse, urmăresc să constituie un factor de descurajare eficient împotriva oricăror acțiuni sau operațiuni agresive ale Rusiei și Belarusului”, transmite Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU), citat de AFP

Măsurile includ verificări sporite ale persoanelor, precum și controale la domiciliu. Potrivit SBU, scopul principal este prevenirea infiltrării unor grupuri ostile și contracararea eventualelor activități de sabotaj, terorism sau spionaj. 

În aceste operațiuni vor fi implicate poliția, armata, Garda Națională și grănicerii, într-un efort coordonat. 

Președintele Volodimir Zelenski a ordonat miercuri demararea acestui proces. „Au fost emise instrucțiuni relevante comandamentului militar, dar separat, luăm și măsuri preventive atât în ​​ceea ce privește Belarusul, cât și părțile desemnate ale Rusiei din care provine amenințarea”, se arată într-un mesaj publicat de Zelenski miercuri pe Telegram.

Aceste măsuri au fost luate după ce liderul de la Kiev a averitzat săptămâna trecută că Rusia ar putea lansa noi atacuri, de pe teritoriul Belarusului, fie spre nordul Ucrainei, fie asupra unor state ale Alianței Nord-Atlantice. 

„Vor să atragă Belarusul mult mai adânc în război și să lanseze operațiuni ofensive suplimentare tocmai de pe teritoriul belarus, fie împotriva axei Cernihiv-Kiev din Ucraina, fie împotriva uneia dintre țările NATO care se învecinează cu Belarusul”, avertiza Zelenski săptămâna trecută. 

