Prima pagină » Știri externe » Mark Rutte consideră că multe țări NATO nu cheltuiesc suficient pentru Ucraina

Mark Rutte consideră că multe țări NATO nu cheltuiesc suficient pentru Ucraina

Secretarul general al NATO dorește o dezbatere privind sprijinul minim specific fiecărei țări. Sprijinul „nu este distribuit uniform în cadrul NATO. Este concentrat într-un număr mic de țări, inclusiv Suedia, care depășește așteptările în sprijinul acordat Ucrainei”.
Mark Rutte consideră că multe țări NATO nu cheltuiesc suficient pentru Ucraina
Sursa foto: Mediafax Foto
Laurentiu Marinov
21 mai 2026, 14:47, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Multe țări NATO nu alocă suficiente resurse financiare pentru sprijinirea Ucrainei, a declarat secretarul general al NATO, Mark Rutte, joi, și a cerut o dezbatere privind sprijinul minim per țară, potrivit Le Figaro.

Sprijinul „nu este distribuit uniform în cadrul NATO. Este concentrat asupra unui număr mic de țări, inclusiv Suedia, care depășește așteptările în sprijinul acordat Ucrainei, precum și altor țări precum Canada, Germania, Olanda, Danemarca și Norvegia, ca să nu mai vorbim de alte câteva”, a declarat Mark Rutte într-o conferință de presă alături de prim-ministrul suedez Ulf Kristersson, înaintea unei reuniuni a miniștrilor de externe ai NATO. „Dar există și mulți care nu cheltuiesc suficient pentru a sprijini Ucraina ”, a spus el.

 

Recomandarea video

Sebastian Ghiță, prima postare din ultimii 7 ani: „Resping toate aceste afirmații false despre legăturile mele cu Putin și Kremlinul făcute de agenții Soroșiști”
G4Media
Triplul campion al României face Uber, în străinătate: „Câștig mai mulți bani decât în fotbal”
GSP.ro
„The Late Show”, emisiunea-fenomen de peste Ocean, se închide după 33 de ani. Care este motivul
Gandul
Ilona Stepan, membra a juriului din Moldova la Eurovision, a rupt tăcerea. De ce a primit România 3 puncte, de fapt
Cancan
FOTO. Raluca Zenga, imagini incendiare în costum de baie pe plaja din Maldive
Prosport
Podul de la Ungheni, care leagă România și Republica Moldova, a ajuns la jumătatea execuției după un an de lucrări. Când ar urma să fie dat în folosință
Libertatea
Zodia care va ajunge pe mâna medicilor pe final de primăvară, potrivit celebrei Cristina Demetrescu
CSID
Codul Rutier 2026: Amendă de peste 1.000 de lei pentru 51 km/h în localitate. Din iulie, sancțiunea crește
Promotor
EXCLUSIV: Reformele și proiectele din PNRR rămân sub supraveghere până la 5 ani după ultima plată. Bruxelles-ul poate face controale, verificări și audituri
Economedia