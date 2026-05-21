Nicușor Dan, sunat de premierul Estoniei pentru drona doborâtă de piloții români. Ce i-a transmis

„Președintele României a avut astăzi o conversație telefonică cu Prim-ministrul Republicii Estonia, Kristen Michal.

Șeful Guvernului de la Talinn a mulțumit României pentru doborârea unei drone, intrate în spațiul aerian eston, de către un avion F-16 românesc din Detașamentul Carpathian Vipers.

Pentru a patra oară începând cu 2007, Forțele Aeriene Române asigură serviciul de Poliție Aeriană în statele baltice. La misiunea din acest an participă 6 aeronave F16 şi 101 militari.

România contribuie direct la securitatea aliaților săi și a întregului Flanc Estic”, a transmis Palatul Cotroceni.

Un avion F-16 românesc aflat în misiune NATO de poliție aeriană în statele baltice a doborât acum 3 zile o dronă ucraineană intrată în spațiul aerian al Estoniei . Incidentul a avut loc pe fondul unor interferențe masive de război electronic și bruiaj GPS în regiune.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a lăudat acțiunea piloților români. El a subliniat că fiecare situație defensivă depinde de evaluările tactice din teren și de riscurile asupra populației civile.

Pilotul român implicat în această misiune de succes a fost propus pentru decorare oficială.

Astăzi, Letonia a emis o nouă alertă de amenințare aeriană în legătură cu o dronă intrată în spațiul aerian al țării iar NATO a ridicat avioanele de vânătoare pentru a 3-a zi consecutiv.

