Estonia cere Uniunii Europene să taxeze bunurile rusești pentru a finanța reconstrucția Ucrainei

Costurile pentru refacerea infrastructurii și a orașelor distruse din Ucraina se ridică la sute de miliarde de euro, a spus Kristen Michal pentru Politico, în marja unui summit al liderilor UE desfășurat în Cipru.

Europa a impus sancțiuni, a interzis multe importuri din Rusia și a introdus taxe vamale pentru cereale și îngrășăminte. Totuși, nu a majorat taxele pentru bunurile care încă pot fi importate cu scopul clar de a ajuta Ucraina, iar ideea este în continuare controversată în UE.

„Trebuie să taxăm bunurile din Rusia pentru a acoperi pagubele”, a spus el. „S-a discutat în diverse contexte și întâlniri că diferite tipuri de tarife pentru produsele rusești ar putea finanța reconstrucția Ucrainei”.

Șapte țări, inclusiv Estonia, au cerut în noiembrie trecut introducerea de tarife pentru produse rusești precum oțelul și îngrășămintele, însă demersul a stagnat și nu a fost inclus în cel de-al 20-lea pachet de sancțiuni convenit de UE în această săptămână.

Michal a susținut că nici măcar cele 210 miliarde de euro din activele înghețate ale Moscovei, deținute într-un depozitar financiar din Bruxelles, nu ar fi suficiente pentru a acoperi costurile uriașe.

Economia Ucrainei a fost puternic afectată de războiul declanșat de Rusia și de costurile uriașe ale respingerii invaziei, iar UE a aprobat în această săptămână un împrumut de 90 de miliarde de euro pentru a sprijini Kievul.

„Ei trebuie trași la răspundere”, a spus Michal, referindu-se la Moscova. „Pentru că, dacă nu sunt trași la răspundere, acest lucru se va repeta. Noi avem o istorie mai lungă cu Rusia. Știm ce este Rusia. Ne-am câștigat independența nu cu mult timp în urmă”, a adăugat acesta.