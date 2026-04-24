Rusia și Ucraina au efectuat un nou schimb de peste trei sute de prizonieri de război

Forțele armate din Rusia și Ucraina au anunțat vineri realizarea unui schimb de prizonieri de război, fiecare parte eliberând 193 de persoane.
Rusia și Ucraina au efectuat un nou schimb de peste trei sute de prizonieri de război
Hepta/Mediafax Foto
Radu Mocanu
24 apr. 2026, 16:37, Știri externe

Armata Federației Ruse a anunțat că schimbul de prizonieri a fost realizat cu mediere internațională oferită de Statele Unite ale Americii și Emiratele Arabe Unite. 

„Personalul militar rus se află pe teritoriul Republicii Belarus, unde primește asistența psihologică și medicală necesară”, mai transmite armata rusă, citată de AFP

De asemenea, schimbul a fost confirmat și președintele Ucrainei, Volodmir Zelenski.

„193 de militari ucraineni se întorc acasă în cadrul unui schimb de prizonieri. Printre aceștia se numără militari ai Forțelor Armate, Gărzii Naționale, Serviciului de Grăniceri, Poliției Naționale și Serviciului de Transport Special de Stat. Aceștia au apărat Ucraina pe diverse fronturi. Printre aceștia se numără cei împotriva cărora Rusia a inițiat proceduri penale, precum și răniții”, se arată în mesajul publicat pe X de liderul de la Kiev. 

Ultimul schimb de prizonieri a fost făcut înainte de Paștele ortodox, când cele două tabere au eliberat 175 de militari de fiecare parte.

