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Alertă de securitate în estul Letoniei după pătrunderea unei drone din Rusia în spațiul aerian al țării

Forțele armate letone au emis luni o alertă de amenințare aeriană pentru regiunile din estul țării aflate la granița cu Rusia și Belarus, cerând populației să rămână în locuințe.
Alertă de securitate în estul Letoniei după pătrunderea unei drone din Rusia în spațiul aerian al țării
sursa foto: pixabay
Andrei Rachieru
08 iun. 2026, 11:15, Știri externe
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Cel puțin o dronă a intrat în spațiul aerian al Letoniei dinspre Rusia, a declarat un purtător de cuvânt al armatei pentru Reuters.

Incidentul survine pe fondul îngrijorărilor tot mai mari privind extinderea efectelor războiului din Ucraina către frontierele nordice ale NATO cu Rusia. În ultimii ani, drone și alte aparate militare au pătruns accidental în spațiul aerian al Finlandei, Estoniei, Letoniei și Lituaniei.

Potrivit Reuters, pe măsură ce Ucraina își intensifică atacurile cu rază lungă de acțiune asupra porturilor petroliere rusești de la Marea Baltică, unele drone au ratat țintele vizate, generând alerte de securitate în statele vecine.

Autoritățile letone au ridicat ulterior alerta, fără a raporta victime sau pagube.

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