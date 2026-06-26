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MApN: Alertă aeriană în Tulcea după un nou atac cu drone rusești în apropierea graniței cu România

Ministerul Apărării Naționale anunță că Federația Rusă a lansat, în noaptea de joi spre vineri, un nou val de atacuri cu drone asupra unor obiective civile și de infrastructură din Ucraina. Țintele s-au aflat în apropierea frontierei fluviale cu România.
MApN: Alertă aeriană în Tulcea după un nou atac cu drone rusești în apropierea graniței cu România
Imagine cu caracter ilustrativ Sursa: Mediafax Foto/ DPA/Hepta
Oana Antipa
26 iun. 2026, 07:25, Social
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În contextul evoluției situației aeriene, un elicopter IAR 330 Puma al Forțelor Aeriene Române a fost trimis în misiune de monitorizare.

Aeronava a decolat la ora 03:57. Misiunea a fost dispusă după detectarea unor ținte aeriene aflate la 31 de kilometri est de Sulina.

RO-Alert pentru populația din nordul județului Tulcea

Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a informat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență despre necesitatea activării măsurilor de alertare a populației.

Ca urmare, autoritățile au transmis un mesaj RO-Alert către locuitorii din nordul județului Tulcea. Mesajul a fost emis la ora 03:47.

Alerta aeriană a fost ridicată la ora 04:23.

Nu au existat pătrunderi neautorizate în spațiul aerian

Potrivit Ministerului Apărării Naționale, pe durata incidentului nu au fost înregistrate pătrunderi neautorizate în spațiul aerian al României.

De asemenea, autoritățile nu au raportat cazuri în care vreun vehicul aerian să fi lovit solul pe teritoriul național.

Ministerul precizează că monitorizează permanent evoluția situației de securitate din zona de frontieră.

Totodată, MApN informează în timp real structurile aliate despre situațiile generate de atacurile desfășurate de Federația Rusă în apropierea graniței României.

Instituția menține în permanență legătura cu aliații, în contextul acestor evoluții de securitate.

De la intensificarea atacurilor rusești asupra infrastructurii portuare ucrainene de pe Dunăre, România s-a confruntat cu mai multe incidente în zona de frontieră. În ultimii ani, Ministerul Apărării Naționale a confirmat, în repetate rânduri, descoperirea unor fragmente de drone pe teritoriul național, în județele Tulcea și Galați.

În unele situații, autoritățile au emis mesaje RO-Alert pentru populația din apropierea graniței, iar aeronave militare române și aliate au fost ridicate de la sol pentru monitorizarea spațiului aerian.

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