Prima pagină » Social » Un nou mesaj RO-Alert în județul Tulcea. MApN: Drona, doborâtă în Ucraina, după ce a survolat spațiul aerian al României. Resturi din dronă, căzute în Periprava

Un nou mesaj RO-Alert în județul Tulcea. MApN: Drona, doborâtă în Ucraina, după ce a survolat spațiul aerian al României. Resturi din dronă, căzute în Periprava

Locuitorii din nordul județului Tulcea au primit un nou mesaj RO-Alert după ce radarul MApN a detectat o țintă aeriană în apropierea graniței cu Ucraina. Două avioane F-16 au fost ridicate pentru monitorizarea situației.
Un nou mesaj RO-Alert în județul Tulcea. MApN: Drona, doborâtă în Ucraina, după ce a survolat spațiul aerian al României. Resturi din dronă, căzute în Periprava
Maria Nițu
02 aug. 2026, 15:56, Social
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

MApN: Drona a fost doborâtă în Ucraina după ce a survolat spațiul aerian al României. Fragmente au căzut în apropiere de Periprava

Ministerul Apărării Naționale a anunțat că ținta aeriană detectată astăzi după-amiază în apropierea frontierei cu Ucraina a evoluat timp de aproximativ 20 de minute deasupra apelor teritoriale ale României și de-a lungul brațului Sulina, în spațiul aerian național.

Ulterior, aceasta a părăsit teritoriul României, a intrat în spațiul aerian ucrainean și a fost doborâtă de forțele ucrainene. Potrivit MApN, fragmente ale dronei au căzut în apropierea localității Periprava, la aproximativ un kilometru de frontieră, pe un teren agricol.

Autoritățile precizează că nu au fost înregistrate victime sau pagube materiale.

Totodată, alerta aeriană instituită pentru județul Tulcea a fost ridicată la ora 16:05.

Știrea inițială

Locuitorii din nordul județului Tulcea au primit, duminică după-amiază, un nou mesaj RO-Alert, după ce sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat o țintă aeriană în apropierea frontierei fluviale cu Ucraina.

Autoritățile i-au avertizat pe oameni că există posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian și le-au transmis să respecte măsurile de protecție.

„Exista posibilitatea caderii unor obiecte din spatiul aerian. Pastrati-va calmul! Adapostiti-va in beciuri sau adaposturi de protectie civila. In lipsa unui adapost, ramaneti in interiorul casei, departe de geamuri si pereti exteriori. Durata estimata: 90 min”, se arată în mesajul RO-Alert transmis populației.

Potrivit unui comunicat al Ministerului Apărării Naționale, sistemul de supraveghere radar a identificat duminică, 2 august, la ora 15:09, o țintă aeriană în proximitatea frontierei fluviale dintre România și Ucraina.

Ca măsură de siguranță, două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române, din cadrul Bazei 86 Aeriene Borcea, au fost ridicate de la sol la ora 15:17 pentru monitorizarea evoluției situației.

În același timp, Centrul Național Militar de Comandă a informat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență în vederea activării procedurilor de alertare a populației din județul Tulcea.

În urma notificării, autoritățile au transmis mesajul RO-Alert către locuitorii din zona vizată.

Reprezentanții Ministerului Apărării au precizat că vor reveni cu informații suplimentare pe măsură ce situația evoluează și apar noi date.

Nu este pentru prima dată când locuitorii din Tulcea sunt avertizați în cursul acestei zile. Duminică dimineață, autoritățile au emis un alt mesaj RO-Alert, după ce sistemul de supraveghere radar al MApN detectase, în jurul orei 09:30, o țintă aeriană aflată tot în apropierea frontierei fluviale cu Ucraina.

Recomandarea video

EXCLUSIV | Drumul lui Ion spre casă: A fugit de comunism înot, a ajuns om al străzii în America, iar acum se întoarce în România
G4Media
Luptătorul româno-austriac a câștigat meciul și s-a trezit alături de iubita lui în mijlocul a peste 18.000 de sârbi
GSP.ro
Gheorghe Piperea, avertisment dur după evaluarea Fitch a economiei: „Dacă Ilie Bolojan nu pleacă de la Palatul Victoria, România intră în faliment”
Gandul
4.000 lei amendă tuturor românilor care locuiesc la casă și fac acest lucru în curte, crezând că nu îi vede nimeni
Cancan
Anamaria Prodan, apariție fără inhibiții la 53 de ani, în costum de baie
Prosport
Momentul în care un grup de imigranți intră în UE prin gardul de 350 de milioane de euro construit de Polonia la granița cu Belarus. Reacția grănicerilor polonezi
Libertatea
Mihaela Bilic spune că acesta este fructul care ne face mai frumoși. Costă doar câțiva lei și este vedeta verii
CSID
Cum arată SUV-ul electric cu autonomie mai mare decât o TESLA MODEL Y?
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia