Prima pagină » Social » Intervenții contracronometru pentru Salvamont Sibiu. Două misiuni de salvare, în desfășurare

Intervenții contracronometru pentru Salvamont Sibiu. Două misiuni de salvare, în desfășurare

Salvamontiștii din Sibiu au intervenit duminică la două misiuni de salvare desfășurate simultan în Munții Făgăraș și Munții Cindrel: un parapantist a rămas blocat într-un copac, iar un băiat de 10 ani rănit este transportat către echipajele medicale. Ambele intervenții sunt în desfășurare.
Intervenții contracronometru pentru Salvamont Sibiu. Două misiuni de salvare, în desfășurare
sursa foto: Salvamont Sibiu
Maria Miron
02 aug. 2026, 17:54, Social
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Echipele Salvamont Sibiu au fost mobilizate în Munții Făgăraș, în zona Văii Arpășelului, unde un parapantist a rămas blocat într-un copac.

Salvatorii montani au transmis că se deplasează către locul incidentului și pregătesc operațiunea de extragere, astfel încât persoana să fie coborâtă în siguranță.

Copil de 10 ani, rănit în Munții Cindrel

În același timp, o altă echipă intervine în Munții Cindrel, unde un băiat în vârstă de 10 ani s-a accidentat după ce a căzut cu bicicleta pe un traseu montan. Copilul a suferit o plagă la genunchiul stâng și a primit primul ajutor la fața locului din partea salvamontiștilor.

Ulterior, victima a fost preluată de echipa Salvamont și este transportată la Rășinari, unde urmează să fie predată unui echipaj al Serviciului de Ambulanță pentru investigații și îngrijiri medicale de specialitate.

Reprezentanții Salvamont Sibiu au transmis că ambele misiuni sunt în dinamică, iar intervențiile continuă până la evacuarea în siguranță a persoanelor implicate.

Misiune dificilă în Munții Făgăraș, chiar de Ziua Salvamont România

Sfârșitul de săptămână a fost unul solicitant și pentru intervențiile desfășurate sâmbătă, chiar de ziua lor.

Salvamontiștii din Sibiu au participat la o operațiune comună alături de colegii de la Salvamont Argeș, în Munții Făgăraș. Misiunea a vizat recuperarea trupului unui bărbat în vârstă de 74 de ani, care și-a pierdut viața după o cădere de la înălțime, într-o zonă greu accesibilă.

Operațiunea s-a desfășurat în condiții dificile, specifice terenului montan, și a necesitat colaborarea echipelor din cele două județe, a transmis Salvamont Sibiu.

Recomandarea video

EXCLUSIV | Drumul lui Ion spre casă: A fugit de comunism înot, a ajuns om al străzii în America, iar acum se întoarce în România
G4Media
Luptătorul româno-austriac a câștigat meciul și s-a trezit alături de iubita lui în mijlocul a peste 18.000 de sârbi
GSP.ro
Gheorghe Piperea, avertisment dur după evaluarea Fitch a economiei: „Dacă Ilie Bolojan nu pleacă de la Palatul Victoria, România intră în faliment”
Gandul
4.000 lei amendă tuturor românilor care locuiesc la casă și fac acest lucru în curte, crezând că nu îi vede nimeni
Cancan
Anamaria Prodan, apariție fără inhibiții la 53 de ani, în costum de baie
Prosport
Momentul în care un grup de imigranți intră în UE prin gardul de 350 de milioane de euro construit de Polonia la granița cu Belarus. Reacția grănicerilor polonezi
Libertatea
Mihaela Bilic spune că acesta este fructul care ne face mai frumoși. Costă doar câțiva lei și este vedeta verii
CSID
Cum arată SUV-ul electric cu autonomie mai mare decât o TESLA MODEL Y?
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia