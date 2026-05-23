Scene dramatice în Bucegi: concurenți de la Transilvania 100, scoși de salvatori din gheață

Mai mulți participanți la competiția montană „Transilvania 100” au fost implicați sâmbătă într-un incident în Munții Bucegi, după ce au alunecat pe porțiuni cu gheață de pe traseul dintre Cabana Mălăiești și refugiul Țigănești.
Maria Miron
23 mai 2026, 10:43, Știrile zilei
Potrivit Departamentului pentru Situații de Urgență, echipele de intervenție au recuperat de pe traseu cinci persoane, toate conștiente și cooperante, care prezentau simptome ușoare de hipotermie. Acestea au fost transportate la Cabana Mălăiești pentru evaluare și monitorizare.

Trei persoane găsite într-o râpă

În apropierea refugiului Țigănești, salvatorii au identificat alte trei persoane într-o râpă.

Una dintre victime este conștientă, dar are multiple traumatisme, pentru aceasta fiind în desfășurare operațiunea de recuperare. O altă persoană se află în hipotermie, iar cea de-a treia este conștientă, însă a suferit fractură de bazin, traumatism cranio-cerebral și fractură la membrul superior drept.

Elicopterul SMURD nu poate interveni din cauza vremii

Intervenția aeriană este blocată momentan de condițiile meteo nefavorabile și de vizibilitatea redusă din zonă, estimată la aproximativ 100-150 de metri. Elicopterul SMURD solicitat pentru misiune rămâne însă pregătit să intervină imediat ce vremea va permite.

Operațiunea de salvare continuă

La fața locului intervin echipe ale Salvamont Brașov și Jandarmeriei Brașov, iar misiunea de salvare este în desfășurare.

„Transilvania 100” este o competiție de alergare montană (ultramaraton/trail running) organizată în Munții Bucegi. Participanții concurează pe trasee alpine de diferite lungimi, unele foarte dificile, care trec prin zone precum Bușteni, Mălăiești, Omu sau Țigănești.

