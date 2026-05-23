S-a întâmplat pe 23 mai: Un copil a jucat într-un film horror fără să știe

Filmul horror The Shining, regizat de Stanley Kubrick și avându-l în rol principal pe Jack Nicholson, a avut premiera în cinematografele americane pe 23 mai 1980.
Sursa foto: Warner Bros
Oana Antipa
23 mai 2026, 11:25, Știrile zilei
Ulterior, a devenit una dintre cele mai apreciate producții horror din istoria cinematografiei.

Un detaliu inedit din culisele filmului îl privește pe actorul copil Danny Lloyd, interpretul personajului Danny Torrance, potrivit 9News.

Lloyd nu a știut în timpul filmărilor că participa la un film horror. Regizorul Stanley Kubrick a decis să îl protejeze pe copil de scenele violente și de atmosfera tensionată a producției. Copilul a crezut că joacă într-o dramă despre o familie care locuiește într-un hotel.

Danny Lloyd avea doar șase ani în momentul filmărilor. El nu a văzut versiunea completă a filmului decât la cinci ani după lansare.

În contrast, experiența actriței Shelley Duvall pe platoul de filmare a fost descrisă de-a lungul anilor drept extrem de dificilă. Presa americană a relatat că regizorul a supus-o unor duble repetate și unor zile lungi de filmare pentru a obține reacții autentice de teamă și tensiune.

Deși astăzi este considerat un clasic al genului psihologic horror, „The Shining” a avut inițial recenzii mixte și chiar nominalizări la premiile Razzie pentru cel mai slab regizor și cea mai slabă actriță.

Danny Lloyd nu a ales o carieră în lumea filmului

După succesul filmului, Danny Lloyd nu și-a continuat cariera în actorie. El a ales o viață departe de Hollywood și a devenit profesor de biologie în statul american Kentucky, la Elizabethtown Community and Technical College.

Potrivit presei americane, Lloyd este căsătorit și are patru copii. El acordă rar interviuri și evită în general expunerea publică.

Fostul actor a revenit totuși pentru scurt timp pe ecrane în 2019, cu o apariție cameo în filmul Doctor Sleep, continuarea oficială a producției „The Shining”.

