Celebrul cuplu de infractori Bonnie și Clyde, împușcați mortal pe 23 mai 1934

Bonnie Parker și Clyde Barrow s-au cunoscut în Texas, în ianuarie 1930. Ea avea 19 ani și era căsătorită, iar el avea 21 de ani. La scurt timp după ce s-au întâlnit, Clyde a fost arestat pentru jaf și trimis la închisoare. După eliberarea lui Clyde, în 1932, cei doi au început împreună o serie de jafuri și furturi care a durat aproape doi ani.

În următorii doi ani, Bonnie și Clyde, alături de mai mulți complici, au jefuit benzinării, restaurante și bănci din Texas, Oklahoma, Missouri, New Mexico și Louisiana. În paralel, cuplul a devenit cunoscut în toată America, inclusiv datorită fotografiilor în care apăreau pozând împreună, zâmbind și cu arme în mâini.

Deși autoritățile îi considerau criminali periculoși, o parte a publicului îi privea ca pe niște personaje romantice, asemănătoare lui Robin Hood, într-o perioadă marcată de Marea Criză Economică.

În 1933 și 1934, cei doi au fost implicați în mai multe schimburi de focuri cu poliția. În ianuarie 1934, au ajutat la evadarea a cinci deținuți dintr-o închisoare din Texas, iar în lunile următoare au ucis mai mulți polițiști.

Autoritățile din Texas și Louisiana i-au urmărit timp de mai multe luni, după ce au fost trădați de un apropiat. Aceștia au aflat că Bonnie și Clyde se ascundeau în Louisiana.

Înainte de răsăritul zilei de 23 mai 1934, polițiști din Texas și Louisiana s-au ascuns în tufișuri de-a lungul unei șosele din apropierea localității Sailes. Când cei doi au apărut cu mașina și au încercat să plece, oamenii legii au deschis focul și i-au ucis pe loc.

La momentul morții lor, banda Barrow era suspectată de uciderea a 13 persoane, inclusiv nouă polițiști.

Povestea lor a rămas una dintre cele mai cunoscute din istoria criminalității americane și a inspirat ulterior filme, cărți și documentare.