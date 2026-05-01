Minivacanța de 1 Mai. Care sunt cele mai căutate stațiuni de pe litoral și cum sunt tarifele față de anul trecut

Minivacanța de 1 Mai a marcat un început promițător pentru sezonul estival din acest an pe litoralul românesc, unde gradul de ocupare a fost ridicat în stațiunile deschise. Adrian Voican, de la Bibi Touring Touroperator, a declarat pentru Mediafax că Vama Veche a rămas „capitala distracției”, atingând un grad de ocupare estimat la 90-100%.

„Vama Veche, capitala distracției pe litoralul românesc […] aici e petrecere, aici sunt prieteni, aici e distracție, aici e muzică bună”, a declarat acesta, subliniind că atmosfera și evenimentele au compensat chiar și condițiile meteo nefavorabile.

În topul preferințelor celor care aleg litoralul pentru minivacanța de 1 Mai urmează Mamaia, în special zona de nord, cunoscută pentru cluburi și evenimente.

„Evenimentele bat vremea. […] Dacă reușești să organizezi evenimente, ești câștigător în turismul românesc”, a explicat operatorul.

Care este gradul de ocupare pe litoral de 1 Mai

Referitor la gradul de ocupare al spațiilor de cazare pe litoral de 1 Mai, Adrian Voican spune că deși nu toate unitățile de cazare au fost deschise, cele funcționale au înregistrat un grad de ocupare de 50%-70%, în special hotelurile dotate cu facilități precum piscine încălzite, spa și servicii de wellness.

Stațiunea Eforie Nord a fost, de asemenea, menționată ca o destinație „foarte puternică”, apropiindu-se „foarte mult de Mamaia în ultimii ani și în anumiți ani chiar a fost cap la cap sau a depășit-o”.

Cum sunt tarifele în acest an

În privința tarifelor, acestea sunt ușor mai mari comparativ cu anul trecut, creșterea fiind estimată la aproximativ 10%, spune Adrian Voican. Tour operatorul explică însă că majorările sunt justificate de investiții în infrastructură și servicii.

„Poate e mai scump cu 10% într-un hotel, dar a făcut o piscină nouă sau s-a clasificat de la trei la patru stele (…) S-a polarizat oferta, fie o ofertă pentru două stele, trei stele, fără masă sau cu mic dejun, și acolo prețurile au fost undeva între 700 și 1.000 lei pentru trei nopți, undeva la 300 lei pe noapte”.

La pachetele de 4 stele, prețurile pot ajunge și la 4.000-4.500 lei pentru trei nopți, incluzând mese și programe de divertisment.

„Pachetul costă 4.000 lei, 4.500 lei, dar punem acolo de toate și mese, nu doar mic dejun și de seara cina, sau poate și prânzul, poate chiar cu all inclusiv sau ultra all inclusiv, inclusiv cu băuturi, cu distracția pentru copii”, a explicat Adrian Voican.

Cazinoul din Constanța, recent redeschis, este acum inclus în unele pachete turistice.

„Cazinoul a fost un proiect reușit, a durat foarte mult și a fost salvat de la distrugere și mulți vin să-l vadă. E o atracție specială pentru cei care vizitează litoralul”, a conchis acesta.

Reporter&Fotoreporter: Oana Zvobodă și Mihai Pop