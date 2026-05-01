Prima pagină » Politic » Va rămâne Bolojan președinte al PNL dacă moțiunea va trece? Răspunsul premierului

Va rămâne Bolojan președinte al PNL dacă moțiunea va trece? Răspunsul premierului

În cadrul unei conferințe de presă desfășurate la Suceava, premierul Ilie Bolojan a fost întrebat dacă acesta va rămâne președinte al PNL, în cazul în care moțiunea de cenzură inițiată de PSD -AUR și PACE – Întâi România va trece.
UPDATE: Incendiu de vegetație în Caraș-Severin. Elicopter Black Hawk, trimis să stingă focarele din Slatina-Timiș
UPDATE: Incendiu de vegetație în Caraș-Severin. Elicopter Black Hawk, trimis să stingă focarele din Slatina-Timiș
Trafic fluent pe A2 spre București. Șoferii se întorc fără probleme de pe litoral
Trafic fluent pe A2 spre București. Șoferii se întorc fără probleme de pe litoral
Raluca Turcan: Ilie Bolojan poate duce România pe un drum de creștere
Raluca Turcan: Ilie Bolojan poate duce România pe un drum de creștere
Faleza din fața Cazinoului din Constanța a devenit neîncăpătoare. Cât costă un bilet de intrare
Faleza din fața Cazinoului din Constanța a devenit neîncăpătoare. Cât costă un bilet de intrare
Trafic blocat pe A1 și DN1 după un incendiu și un accident rutier. Restricții majore anunțate de Poliția Română
Trafic blocat pe A1 și DN1 după un incendiu și un accident rutier. Restricții majore anunțate de Poliția Română
Daiana Rob
01 mai 2026, 14:59, Politic

„Aceste aspecte vor fi discutate de către colegii de partid, dar Partidul Național Liberal are un președinte ales prin Congres. Nu există niciun fel de probleme pe această temă, însă vă spun atunci când ești președintele PNL ai o mare responsabilitate pentru că pe această funcție, de-a lungul istoriei mai ales acelei în care Partidul Național Liberal a făcut ce trebuie pentru țara asta, au stat niște oameni care te obligă la un anumit comportament”, a declarat el referindu-se la președinții anteriori ai partidului. 

Întrebat despre apelul făcut, miercuri, de PSD ca liberalii să renunțe la sprijinirea sa în funcție și să considere o formă de Guvernare fără Bolojan, actualul premier a declarat:

În primul rând, este o lipsă de politețe și de respect, pentru că PNL, în această perioadă, nu a cerut niciunui partid care a fost în coaliție să facă anumite lucruri, să schimbe anumite persoane, să adopte anumite politici și sunt convins că partidul pe care noi îl reprezentăm a învățat câte ceva din ceea ce s-a întâmplat în ultimii ani”, a declarat Bolojan. 

Bolojan a continuat declarația, afirmând:

Dacă PNL nu a mai luat voturile respective, așa cum a luat în cicluri anterioare, este generat de faptul că nu cetățenii ne-au părăsit pe noi, ci noi i-am părăsit pe cetățeni, prin comportamentele pe care le-am tolerat în anii trecuți, prin erorile pe care le-am făcut și înțelegem cu toții că nu mai trebuie să repetăm acele erori”, a declarat Ilie Bolojan. 

Reamintim că moțiunea de cenzură înaintată de PSD, AUR și PACE – Întâi România urmează să fie votată, marți. Documentul a fost semnat de peste 250 de parlamentari, însă pentru ca moțiunea să treacă vor fi necesare 233 de voturi. 

Întrebat cu ce soluție va veni PNL în cadrul viitoarelor consultări, premierul Ilie Bolojan a declarat:

Partidul Național Liberal va avea o consultare, așa cum este normal, după această moțiune, indiferent care va fi soarta moțiunii, pentru că va trebui să luăm anumite decizii și, în baza acestei consultări, vom propune o soluție pe care o întrevede PNL, în discuții care vor urma, indiferent, care este soarta moțiunii”, a declarat Bolojan. 

Reamintim că anterior, premeirul Ilie Bolojan a precizat că, în cazul în care moțiunea de cenzură trece, Guvernul va rămâne în funcție sub forma unui interimat, până la validarea de către Parlament a unei noi formule. De asemenea, în cazul în care moțiunea nu va trece, Guvernul va funcționa „în condiții normale”.

 

Recomandarea video

EXCLUSIV | Pensionar și condamnat penal, nașul de căsătorie al lui Sorin Grindeanu este ”consultant” la o firmă deținută de Hidroelectrica
G4Media
SONDAJ CURS: 58% dintre români cer demisia premierului Ilie Bolojan. Pe cine ar vota la alegerile parlamentare
Gandul
Doliu URIAȘ! A murit actrița pe care o vedeai mereu la Pro TV
Cancan
Diana Munteanu a ajuns vedetă la bulgari după ce a vorbit despre milionarul celebru, cu 20 de ani mai tânăr ca ea: „E înnebunită după el”
Prosport
Dorinel Umbrărescu a adus 5.000 de oameni pe A7, lucrează non-stop și s-a angajat să livreze ceea ce experții consideră imposibil. „Avem promisiunea fermă a constructorului că obiectivul va fi atins” I VIDEO
Libertatea
Calcul caloric. Ce îngrașă mai mult: 2 mici + cartofi prăjiți sau 5 mici (fără cartofi)?
CSID
Explozii la Tunelul Robești, de pe șantierul autostrăzii Sibiu – Pitești: „Ardeeee!”. Totul a fost planificat
Promotor