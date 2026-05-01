Bolojan, despre incendiul din Soveja: Aceste situații se pot întâmpla în multe localități din România

„Ceea ce s-a întâmplat în județul Suceava și ce s-a întâmplat zilele trecute, din păcate, cu incendiul în Soveja sunt situații care vrem, nu vrem într-o formă sau alta se pot întâmpla în multe localități din România în anii următori”, a declarat Bolojan.

Premierul a precizat că una dintre responsabilitățile Guvernului este aceea de a-i face pe cetățeni să conștientizeze că că asigurarea locuințelor este un demers bun și necesar.

Bolojan a precizat că în cele două alocări de ajutoare, atât în Suceava, cât și în Vrancea, a fost respectat principiul că „cei care au asigurările în bună regulă au primit toți banii care se le acopere pagubele integral, indiferent cât le-a dat asigurarea. Cei care aveau asigurări doar obligatorii au primit un bonus suplimentar care a fost mărit și dacă aveau autorizație de construire în bună regulă”, a declarat Bolojan.

Premierul a precizat că „intrarea în legalitate și asigurările sunt condiții de bază pentru a-ți proteja locuința dacă, «Doamne, ferește!», dintr-o cauză naturală care nu este imputabilă nici proprietarului sau autorităților se întâmplă astfel de nenorociri”, a declarat Bolojan

Reamintim că în cazul incendiului din satul Rucăreni, comuna Soveja, județul Vrancea, cetățenii ale căror case au fost afectate de incendiu vor primi ajutoare de 1 milion de lei.În incendiu au fost afectate 32 de locuințe.

În ceea ce privește inundațiile din Suceava, din această vară, care au afectat județele Neamț și Suceava, locuitorii au primit și ei ajutoare pentru locuințele afectate. De asemenea, Ilie Bolojan a declarat că guvernele pot lua în calcul acordarea de sprijin pentru ceea ce mai rămâne de executat, în urma inundațiilor.

„Guvernul României a acordat câteva ajutoare pentru aceste localități. Un prim ajutor de urgență pentru cetățenii care au fost afectați, dacă vă aduceți aminte, de asemenea ajutoare directe pentru autoritățile care au în proprietate sau în administrare drumuri, rețele care au fost distruse. În perioada următoare pe baza analizelor modului în care s-au refăcut aceste infrastructuri distruse – ceea ce mai rămâne eventual de executat, guvernele pot lua în calcul acordarea de sprijin”, a declarat Ilie Bolojan.