Economedia: Cum a reușit Guvernul să golească pompele prin plafonarea marjelor. Interviu cu CEO-ul OMV Petrom

Într-un interviu acordat Economedia, joi, șefa OMV Petrom Christina Verchere a declarat că „Benzinăriile Petrom au rămas fără motorină în martie nu din cauza unor probleme reale de aprovizionare sau a războiului din Orientul Mijlociu, ci pe fondul intervenției statului în piața carburanților. Plafonarea marjelor atât la rafinare, cât și la retail a creat dezechilibre în distribuție și lipsuri temporare în anumite stații”, potrivit Economedia.

Verchere afirmă că nu există un deficit în ceea ce privește aprovizionarea pieței, însă intervenția administrativă în formarea prețurilor a distorsionat fluxurile normale de distribuție.

Această structură a forțat compania să afișeze cele mai mici prețuri din piață, iar livrările de motorină la benzinării nu au putut ține pasul cu cererea artificial crescută, ducând la penurii temporare la pompă.

Aprovizionarea nu e afectată de războiul din Iran

Compania transmite că fluxurile de aprovizionare ale OMV Petrom nu au fost afectate semnificativ de tensiunile din Orientul Mijlociu, fiind diversificate global. Compania aduce țiței din Norvegia, Canada sau Africa, nu din Orientul Mijlociu, potrivit aceleiași surse.

Christina Verchere afirmă că riscul major rămâne volatilitatea și competiția pentru resurse la nivel global, ceea ce se va traduce mai degrabă în presiune pe prețuri decât în întreruperi de aprovizionare.

Intervențiile statului pe termen lung prezintă un risc

Șefa OMV Petrom avertizează, totodată, că intervențiile administrative din România riscă să afecteze investițiile, dacă aceste măsuri sunt continuate pe termen lung, măsurile temporare precum taxa pe cifra de afaceri și contribuția de solidaritate adaugând presiune fiscală.

Ea susține și că România are deja unele dintre cele mai ridicate taxe specifice pentru petrol și gaze din Europa.