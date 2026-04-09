Ministrul britanic de externe declară că atacurile Israelului asupra Libanului sunt „profund dăunătoare"

Ministrul britanic de externe, Yvette Cooper, spune că atacurile Israelului asupra Libanului sunt periculoase și pot destabiliza armistițiul dintre SUA și Iran.
Nițu Maria
09 apr. 2026, 10:09, Știri externe

Secretarul britanic de externe, Yvette Cooper, a calificat joi atacurile Israelului asupra Libanului drept „profund dăunătoare”, spunând că există riscul de destabilizare a armistițiului recent încheiat între Statele Unite și Iran, scrie Reuters.

„Vrem să vedem Libanul inclus în armistițiu. Vrem ca acesta să fie extins și asupra Libanului, pentru că altfel se va destabiliza întreaga regiune.”, a declarat ea pentru Times Radio.

„Escaladarea pe care am văzut-o ieri din partea Israelului a fost profund dăunătoare și vrem să vedem sfârșitul ostilităților”, a adăugat Yvette Cooper.

Marea Britanie, care a primit critici din partea președintelui american Donald Trump pentru presupusa lipsă de sprijin în conflictul Washingtonului cu Iranul, a crescut eforturile diplomatice pentru a proteja aliații din Golf.

Țara explorează împreună cu alte state posibile modalități de redeschidere a strâmtorii Ormuz, ce reprezintă un punct strategic major.

Întrebată despre relația cu principalul aliat, Yvette Cooper a explicat că Londra intenționează să mențină o apropiere de Washington, dar cu o abordare distinctă în regiune.

„Cred că retorica pe care am văzut-o folosită a fost complet greșită. Acest tip de retorică escaladatoare poate avea consecințe escaladatoare”, a declarat aceasta pentru Sky News.

