Prima pagină » Știrile zilei » Reacții dure după atacul Rusiei asupra Kievului: Macron și Kallas condamnă bombardamentele

Reacții dure după atacul Rusiei asupra Kievului: Macron și Kallas condamnă bombardamentele

Președintele francez Emmanuel Macron, alături de șefa politicii externe a UE Kaja Kallas, condamnă atacul rusesc asupra Ucrainei de sâmbătă noaptea. Rusia a folosit racheta balistică Oreshnik.
Reacții dure după atacul Rusiei asupra Kievului: Macron și Kallas condamnă bombardamentele
Rachetă balistică hipersonică Oreșnik, sursa foto: X
Ioana Târziu
25 mai 2026, 17:55, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Președintele francez Emmanuel Macron, alături de șefa politicii externe a UE Kaja Kallas, critică atacul rusesc de sâmbătă noaptea asupra Ucrainei, potrivit France 24.

Rusia se află „într-un impas”

„Rusia a ajuns într-un impas pe câmpul de luptă, așa că terorizează Ucraina cu atacuri deliberate asupra centrelor orașelor”, a scris Kaja Kallas.

„Se pare că Moscova ar fi folosit rachete balistice cu rază intermediară de acțiune Oreshnik, sisteme concepute să transporte focoase nucleare, ca o tactică politică de intimidare și o manieră nucleară imprudentă, la limita pragului”, a adăugat Kallas.

Atacurile Rusiei, „un punct mort al războiului”

Emmanuel Macron a declarat că atacurile rusești sunt „un punct mort al războiului de agresiune al Rusiei”.

Criticile celor doi vin în contextul în care, duminică, premierul italian Giorgia Meloni a criticat, de asemenea, atacul Rusiei. Meloni a „condamnat ferm” atacul nocturn, în care cel puțin patru persoane au murit, iar peste o sută au fost rănite.

Sâmbătă noaptea, Rusia a lansat un atac asupra Kievului, lovind clădiri rezidențiale.

A fost raportată folosirea rachetei balistice Oreshnik

Kievul și Moscova au raportat utilizarea de către Rusia a rachetei balistice Oreshnik. Aceasta are capacitate nucleară, mai arată sursa.

În urma atacurilor, Timur Tkachenko, șeful administrației militare a orașului Kiev, a raportat pagube la mai multe locuri din oraș. Bombardamentele au vizat inclusiv districtele Obolon, Șevcenko, Holosiiv, Solomiansk, Desna, Darnîța, Dnipro și Podil din Kiev.

Recomandarea video

Sondaj INSCOP: Nicușor Dan ar supraviețui la o diferență strânsă unui referendum de demitere din funcție
G4Media
Întrebată dacă are origini franțuzești, Jaqueline Cristian a dezvăluit personalitatea după care a fost numită
GSP.ro
Patrick André de Hillerin anunță victorie împotriva fact-checkerilor din România. „Nici măcar nu-și cer scuze, prinși cu cenzura-n botic”
Gandul
Gabriel, un culturist de doar 22 de ani, a fost găsit MORT în casă. Ce au descoperit anchetatorii
Cancan
FOTO. Campioana Valentina Cambei, apariție provocatoare cu tatuajele de pe abdomen şi de pe coapsă la vedere
Prosport
„Îmi bag… în interesul național, eu sunt ungur”. UDMR îi cere de urgență demisia ministrului Culturii, după înregistrarea șocantă în care înjură statul. Cum se apără Demeter Andras
Libertatea
Alertă internațională: o tulpină rară de Ebola se răspândește necontrolat, iar experții se tem de o pandemie severă
CSID
VIDEO - Ce autonomie reală a obținut noul Skoda Kodiaq PHEV în România
Promotor
EXCLUSIV | ANAF pregătește „roboței” pentru relația cu contribuabilii la ghișee, cu interfețe ca la aeroport sau la McDonald’s / Proiect pilot în Capitală
Economedia