Reacții dure după atacul Rusiei asupra Kievului: Macron și Kallas condamnă bombardamentele

Președintele francez Emmanuel Macron, alături de șefa politicii externe a UE Kaja Kallas, critică atacul rusesc de sâmbătă noaptea asupra Ucrainei, potrivit France 24.

Rusia se află „într-un impas”

„Rusia a ajuns într-un impas pe câmpul de luptă, așa că terorizează Ucraina cu atacuri deliberate asupra centrelor orașelor”, a scris Kaja Kallas.

„Se pare că Moscova ar fi folosit rachete balistice cu rază intermediară de acțiune Oreshnik, sisteme concepute să transporte focoase nucleare, ca o tactică politică de intimidare și o manieră nucleară imprudentă, la limita pragului”, a adăugat Kallas.

Atacurile Rusiei, „un punct mort al războiului”

Emmanuel Macron a declarat că atacurile rusești sunt „un punct mort al războiului de agresiune al Rusiei”.

Criticile celor doi vin în contextul în care, duminică, premierul italian Giorgia Meloni a criticat, de asemenea, atacul Rusiei. Meloni a „condamnat ferm” atacul nocturn, în care cel puțin patru persoane au murit, iar peste o sută au fost rănite.

Sâmbătă noaptea, Rusia a lansat un atac asupra Kievului, lovind clădiri rezidențiale.

A fost raportată folosirea rachetei balistice Oreshnik

Kievul și Moscova au raportat utilizarea de către Rusia a rachetei balistice Oreshnik. Aceasta are capacitate nucleară, mai arată sursa.

În urma atacurilor, Timur Tkachenko, șeful administrației militare a orașului Kiev, a raportat pagube la mai multe locuri din oraș. Bombardamentele au vizat inclusiv districtele Obolon, Șevcenko, Holosiiv, Solomiansk, Desna, Darnîța, Dnipro și Podil din Kiev.