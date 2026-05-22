Macron, huiduit de 80.000 de oameni la finala Cupei Franței

Președintele Franței a fost huiduit vineri seară de zeci de mii de spectatori înaintea finalei Cupei Franței dintre cluburile de fotbal Lens și Nice, disputată pe Stadionul Franței (Stade de France) din Saint-Denis, una dintre cele mai importante partide ale sezonului din fotbalul francez.
Emmanuel Macron, finala Cupei Franței, 22 mai 2026/sursa foto: X
Maria Miron
22 mai 2026, 22:58, Sport
Scena a avut loc chiar înainte de fluierul de start al meciului, când șeful statului a coborât pe gazon pentru a saluta jucătorii celor două echipe, respectând tradiția asociată finalei competiției. În mod tradițional, președintele Franței este prezent la finala Cupei Franței și îi salută pe fotbaliști înaintea începerii partidei.

Macron, primit cu fluierături pe stadion

Atmosfera fusese deja una spectaculoasă încă dinaintea partidei. Suporterii lui Lens, veniți în număr foarte mare la Saint-Denis, au transformat arena într-o mare galben-roșie, ocupând aproximativ 75% din stadion. În tribune au fost afișate coregrafii ample, iar Garda Republicană a acompaniat celebrul „Les Corons”, cântec devenit imnul neoficial al echipei Lens și simbol al regiunii miniere din nordul Franței.

Potrivit Le Figaro, „cei 80.000 de spectatori s-au unit pentru a-l huidui pe Emmanuel Macron” în momentul în care prezentatorii stadionului au anunțat apariția sa pe teren. Publicația franceză a descris scena drept „un început de seară fierbinte”.

Miza uriașă a finalei

Huiduielile au avut loc într-o atmosferă deja extrem de tensionată și pasională, alimentată și de prezența masivă a fanilor lui Lens, club care nu a mai câștigat Cupa Franței din 1998 și pentru care această finală reprezintă unul dintre cele mai importante momente din ultimii ani.

De cealaltă parte, clubul OGC Nice încerca să cucerească trofeul pentru prima dată după mai bine de două decenii.

Protocolul oficial nu a fost întrerupt

Înaintea meciului, cele două galerii și-au răspuns reciproc prin scandări și cântece, însă momentul apariției lui Emmanuel Macron a schimbat atmosfera din stadion. Fluierăturile și scandările spectatorilor au acoperit pentru câteva momente prezentarea oficială de pe arena din Saint-Denis.

Macron și-a continuat însă protocolul și a salutat jucătorii celor două echipe înainte ca arbitrul Jérôme Brisard să dea startul finalei.

Finala Cupei Franței atrage anual zeci de mii de spectatori și milioane de telespectatori, fiind unul dintre cele mai importante evenimente sportive ale anului în Franța.

