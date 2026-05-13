Emmanuel Macron spune că situația hantavirusului este „sub control” în Franța și cere coordonare europeană

Declarațiile au fost făcute marți, la Nairobi, la finalul summitului Africa Forward, în contextul în care mai multe state europene monitorizează evoluția cazurilor legate de nava de croazieră MV Hondius. Macron a susținut că autoritățile franceze au adoptat „unele dintre cele mai stricte protocoale” sanitare din Europa și a lăudat reacția sistemului medical, mai scrie Euronews.

Franța cere standarde comune în Uniunea Europeană

Liderul francez a spus că este nevoie de o coordonare europeană reală și de aplicarea unor protocoale sanitare comune la nivelul Uniunea Europeană. „Este important ca protocoalele să meargă către cele mai exigente standarde definite într-un timp foarte scurt”, a afirmat Emmanuel Macron. Acesta a adăugat că Organizația Mondială a Sănătății ar trebui să coordoneze următoarele etape ale răspunsului internațional. Ministrul francez al Sănătății, Stéphanie Rist, a declarat în Parlament că nu există indicii privind o răspândire extinsă a tulpinii Andes a hantavirusului pe teritoriul francez. Oficialul a precizat că autoritățile sunt relativ sigure că virusul nu a suferit mutații importante. Potrivit guvernului francez, toate cazurile confirmate identificate până acum sunt legate exclusiv de pasagerii navei de croazieră. În Franța, cele 22 de persoane considerate contacte apropiate au fost deja testate, internate sau sunt în curs de internare preventivă.

O pacientă franceză rămâne în stare critică

O femeie infectată în timpul focarului de pe MV Hondius se află în continuare în stare critică într-un spital din Paris. Potrivit medicului infecționist Xavier Lescure, pacienta suferă de o formă severă a bolii, care a provocat complicații pulmonare și cardiace grave. Aceasta este menținută în viață cu ajutorul unui sistem de oxigenare extracorporală, care funcționează ca un plămân artificial. Epidemiologul Antoine Flahault a descris situația drept „neobișnuită și fără precedent”, explicând că autoritățile sanitare reacționează dur din cauza incertitudinilor legate de virus. Specialistul a remarcat că, spre deosebire de alte epidemii apărute în zone izolate și greu monitorizate, acest focar este legat de o navă cu aproximativ 147 de persoane, ceea ce permite identificarea rapidă a contactelor și supravegherea epidemiologică. OMS a anunțat anterior că, până în prezent, au fost confirmate mai multe cazuri de hantavirus asociate focarului de pe MV Hondius, iar trei persoane au murit.