O pacientă infectată cu hantavirus este în stare gravă și depinde de un plămân artificial

Infectată în urma focarului mortal de hantavirus, de pe nava de croazieră MV Hondius, o pacientă franceză este în stare critică și este tratată cu un plămân artificial, a declarat, marți, un medic de la spitalul din Paris, care o îngrijește, potrivit AP.

Bilanțul a ajuns la 11 persoane infectate, dintre care 9 sunt confirmate.

Pacienta a dezvoltat o formă gravă a bolii

Pacienta suferă de o formă severă a bolii, ce i-a cauzat probleme pulmonare și cardiace, care îi pun viața în pericol, a declarat dr. Xavier Lescure, specialist în boli infecțioase la Spitalul Bichat. Femeia este conectată la un dispozitiv de susținere a vieții, care pompează sânge printr-un plămân artificial, furnizându-i oxigen și returnându-l în organism. Speranța este că dispozitivul va reduce suficient presiunea asupra plămânilor și inimii, pentru a le oferi timp să se recupereze. Lescure a numit-o „etapa finală a îngrijirilor de susținere”, mai arată sursa.

După ce a fost realizată evacuarea tuturor pasagerilor și a membrilor echipajului de pe nava MV Hondius, nava se va întoarce în Olanda, unde va fi curățată și dezinfectată.

Directorul OMS se așteaptă la noi cazuri în săptămânile următoare

Potrivit directorului Organizației Mondiale a Sănătății, cazurile confirmate de infectare cu virusul au fost raportate doar în rândul pasagerilor sau echipajului navei de croazieră, iar „în acest moment, nu există niciun semn că asistăm la începutul unei epidemii mai ample”. Tedros Adhanom Ghebreyesus a adăugat, totuși, că „situația s-ar putea schimba și, având în vedere perioada lungă de incubație a virusului, este posibil să vedem mai multe cazuri în următoarele săptămâni”.

Ministerul Sănătății din Argentina a anunțat, marți, că o echipă de experți științifici va fi trimisă în următoarele zile pentru a investiga originea focarului. Până în prezent, OMS a identificat un cuplu olandez ca fiind primii pasageri infectați cu hantavirus, după ce a petrecut câteva luni în Argentina și în țările sud-americane vecine, înainte de a se îmbarca pe vasul de croazieră. Soțul și soția au murit, ulterior, în urma infectării.

Leo și Mirjam Schilperoord erau ornitologi și au făcut un tur de observare a păsărilor, care a inclus o oprire la o groapă de gunoi, unde se crede că au fost expuși la rozătoare purtătoare ale infecției.