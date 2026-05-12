Olanda: 12 angajați ai unui spital, în carantină după tratarea unui pacient cu hantavirus

Incidentul s-a produs la centrul medical universitar Radboudumc din Nijmegen. Potrivit spitalului, personalul medical a folosit o procedură standard la recoltarea probelor de sânge, în locul protocolului strict cerut din cauza tipului de virus. Autoritățile medicale au precizat și că cele mai recente reguli internaționale privind eliminarea urinei pacientului nu au fost respectate, mai arată Euronews.

Carantină de șase săptămâni pentru personalul medical

Cei 12 angajați vor rămâne în carantină preventivă timp de șase săptămâni, deși oficialii spun că riscul de infectare este considerat redus. Și pacientul tratat la Radboudumc se află în izolare. „Regretăm că acest lucru s-a întâmplat în centrul nostru medical universitar. Vom investiga cu atenție desfășurarea evenimentelor pentru a învăța din această situație și pentru a preveni repetarea ei”, a declarat Bertine Lahuis.

Evacuarea de pe nava MV Hondius continuă

Pacientul fusese evacuat pe 7 mai de pe nava de croazieră MV Hondius, unde a fost descoperit focarul de hantavirus care a provocat panică internațională. Operațiunea de evacuare a pasagerilor s-a încheiat luni, după ce ultimii 28 de oameni au fost transportați către aeroportul din sudul insulei Tenerife și îmbarcați spre Țările de Jos. Printre persoanele evacuate s-au aflat membri ai echipajului, medici și epidemiologi. Potrivit Organizația Mondială a Sănătății, cel puțin șapte persoane au fost confirmate cu hantavirus, iar un al optulea caz este considerat probabil.

Trei persoane au murit în urma focarului

Până acum, trei persoane au murit după izbucnirea focarului de hantavirus la bordul navei. Virusul este transmis de obicei prin contact cu rozătoare infectate sau cu excrementele acestora. Nu există vaccin sau tratament specific pentru hantavirus, însă autoritățile sanitare insistă că riscul pentru populația generală rămâne scăzut și spun că situația nu poate fi comparată cu pandemia de COVID-19. Nava MV Hondius, înregistrată în Olanda, este așteptată să ajungă în Rotterdam, unde va fi supusă unor proceduri complete de dezinfectare.