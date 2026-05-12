Presa maghiară scrie despre decizia Ucrainei care îi vizează direct pe românii din regiune

Presa maghiară scrie despre decizia guvernului ucrainean de a extinde lista țărilor cu care acceptă dubla cetățenie. România și Ungaria se numără printre cele 29 de state incluse în noul decret, adoptat pe 8 mai. Decizia vizează direct cei aproximativ 400.000 de români și 100.000 de maghiari care trăiesc ca minorități în Ucraina.
Andreea Tobias
12 mai 2026, 11:20, Știri externe
Până acum, Ucraina accepta dubla cetățenie doar cu cinci țări: Canada, SUA, Germania, Polonia și Cehia. Noua listă numără 29 de state, majoritatea membre ale Uniunii Europene. Decizia extinde semnificativ cercul țărilor cu care Kievul acceptă această practică.

România și Ungaria sunt incluse alături de Austria, Franța, Italia, Spania, Belgia și alte state europene. Decretul a fost adoptat pe 8 mai 2026, notează transtelex.ro.

Ce înseamnă concret pentru cetățenii ucraineni

Cetățenii ucraineni care doresc o a doua cetățenie nu mai sunt obligați să renunțe la cetățenia ucraineană. Cei de etnie ucraineană din țările enumerate pot obține cetățenia ucraineană printr-o procedură simplificată.

Decizia este relevantă și pentru ucrainenii stabiliți în Europa după izbucnirea războiului. Aceștia nu mai trebuie să aleagă între cetățenia ucraineană și cea a țării de adopție.

Impactul asupra minorităților română și maghiară din Ucraina

Presa maghiară subliniază importanța decretului pentru minoritățile din Ucraina. Aproximativ 400.000 de români și 100.000 de maghiari trăiesc ca minorități pe teritoriul ucrainean.

Dubla cetățenie era deja o practică obișnuită în rândul acestor comunități. Pașaportul unui stat UE oferă drepturi extinse și avantaje economice semnificative.

Noua reglementare poate reduce tensiunile diplomatice existente între Ucraina și statele vecine pe acest subiect.

Un mesaj politic către Uniunea Europeană

Extinderea listei transmite și un semnal politic clar. Kievul renunță la politica de excludere practicată până acum față de cetățenii statelor UE.

Presa maghiară vede în această decizie un pas concret al Ucrainei pe drumul integrării europene.

