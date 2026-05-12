Volodimir Zelenski: Rusia a încheiat armistițiul parțial, iar Ucraina va răspunde „cu aceeași monedă”

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că Rusia a decis să pună capăt armistițiului parțial care a durat câteva zile, după ce armata Rusiei a lansat în timpul nopții peste 200 de drone de atac asupra teritoriului ucrainean.

Acesta a făcut declarațiile într-un mesaj publicat pe Telegram, potrivit agenției Ukrinform.

„Rusia însăși a ales să pună capăt tăcerii parțiale care a durat câteva zile. Peste noapte, peste 200 de drone de atac au fost lansate împotriva Ucrainei. Bombe aeriene au fost folosite din nou pe front – peste 80 dintre ele, și au fost înregistrate peste 30 de atacuri aeriene”, a transmis Zelenski.

Președintele ucrainean a precizat că dronele rusești au fost interceptate în mai multe regiuni ale țării, inclusiv în Kiev și în zona din jurul capitalei.

„Dronele de atac au fost doborâte în regiunile Dnipro, Jitomir, Mykolaiv, Sumî, Harkov și Cernihiv, precum și în Kiev și în regiune”, a spus acesta.

Potrivit lui Zelenski, atacurile au provocat distrugeri asupra infrastructurii civile. Printre obiectivele afectate se numără instalații energetice, blocuri de locuințe și o grădiniță. De asemenea, a fost lovită și o locomotivă civilă.

„Au fost raportate persoane rănite în urma acestor atacuri. Și, din păcate, există victime. Condoleanțe familiei și celor dragi”, a declarat liderul ucrainean.

Volodimir Zelenski a mai spus că Ucraina avertizase anterior că va răspunde în același mod la orice acțiune a Rusiei.

„Rusia este cea care trebuie să facă pasul către un armistițiu real și durabil. Până când se va întâmpla acest lucru, sancțiunile împotriva Moscovei sunt necesare și trebuie să rămână în vigoare și să fie consolidate. Este important să nu existe o relaxare a presiunii și ca partenerii să nu stea deoparte, ci să continue să lucreze împreună pentru securitate, justiție și o pace sigură”, a afirmat Zelenski.

Pe 29 aprilie, Vladimir Putin i-a transmis președintelui american Donald Trump, în cadrul unei convorbiri telefonice, că Rusia este pregătită să declare un armistițiu pentru data de 9 mai.

Ulterior, Zelenski a declarat că Ucraina nu a primit niciun semnal oficial din partea Moscovei privind un acord de încetare a focului, chiar dacă au existat, în spațiul public, mai multe declarații pe această temă.

Cu toate acestea, Kievul a anunțat un armistițiu începând cu 6 mai și a cerut Rusiei să treacă „de la retorică la pași reali”.

Pe 6 mai, liderul ucrainean a acuzat Rusia că a încălcat armistițiul, iar pe 7 mai, Ministerul rus al Apărării a anunțat un presupus armistițiu valabil între 8 și 10 mai.

În primele ore ale zilei de 8 mai, Volodimir Zelenski a susținut din nou că Rusia a încălcat înțelegerea privind încetarea focului.