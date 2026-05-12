Prima pagină » Știri externe » Volodimir Zelenski: Rusia a încheiat armistițiul parțial, iar Ucraina va răspunde „cu aceeași monedă”

Volodimir Zelenski: Rusia a încheiat armistițiul parțial, iar Ucraina va răspunde „cu aceeași monedă”

Președintele Volodimir Zelenski a acuzat Rusia că a pus capăt armistițiului parțial, după ce armata rusă a lansat peste 200 de drone asupra Ucrainei.
Volodimir Zelenski: Rusia a încheiat armistițiul parțial, iar Ucraina va răspunde „cu aceeași monedă”
Nițu Maria
12 mai 2026, 11:04, Știri externe
Adaugă ca sursă preferată în Google Adaugă ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Google News

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că Rusia a decis să pună capăt armistițiului parțial care a durat câteva zile, după ce armata Rusiei a lansat în timpul nopții peste 200 de drone de atac asupra teritoriului ucrainean.

Acesta a făcut declarațiile într-un mesaj publicat pe Telegram, potrivit agenției Ukrinform.

„Rusia însăși a ales să pună capăt tăcerii parțiale care a durat câteva zile. Peste noapte, peste 200 de drone de atac au fost lansate împotriva Ucrainei. Bombe aeriene au fost folosite din nou pe front – peste 80 dintre ele, și au fost înregistrate peste 30 de atacuri aeriene”, a transmis Zelenski.

Președintele ucrainean a precizat că dronele rusești au fost interceptate în mai multe regiuni ale țării, inclusiv în Kiev și în zona din jurul capitalei.

„Dronele de atac au fost doborâte în regiunile Dnipro, Jitomir, Mykolaiv, Sumî, Harkov și Cernihiv, precum și în Kiev și în regiune”, a spus acesta.

Potrivit lui Zelenski, atacurile au provocat distrugeri asupra infrastructurii civile. Printre obiectivele afectate se numără instalații energetice, blocuri de locuințe și o grădiniță. De asemenea, a fost lovită și o locomotivă civilă.

„Au fost raportate persoane rănite în urma acestor atacuri. Și, din păcate, există victime. Condoleanțe familiei și celor dragi”, a declarat liderul ucrainean.

Volodimir Zelenski a mai spus că Ucraina avertizase anterior că va răspunde în același mod la orice acțiune a Rusiei.

„Rusia este cea care trebuie să facă pasul către un armistițiu real și durabil. Până când se va întâmpla acest lucru, sancțiunile împotriva Moscovei sunt necesare și trebuie să rămână în vigoare și să fie consolidate. Este important să nu existe o relaxare a presiunii și ca partenerii să nu stea deoparte, ci să continue să lucreze împreună pentru securitate, justiție și o pace sigură”, a afirmat Zelenski.

Pe 29 aprilie, Vladimir Putin i-a transmis președintelui american Donald Trump, în cadrul unei convorbiri telefonice, că Rusia este pregătită să declare un armistițiu pentru data de 9 mai.

Ulterior, Zelenski a declarat că Ucraina nu a primit niciun semnal oficial din partea Moscovei privind un acord de încetare a focului, chiar dacă au existat, în spațiul public, mai multe declarații pe această temă.

Cu toate acestea, Kievul a anunțat un armistițiu începând cu 6 mai și a cerut Rusiei să treacă „de la retorică la pași reali”.

Pe 6 mai, liderul ucrainean a acuzat Rusia că a încălcat armistițiul, iar pe 7 mai, Ministerul rus al Apărării a anunțat un presupus armistițiu valabil între 8 și 10 mai.

În primele ore ale zilei de 8 mai, Volodimir Zelenski a susținut din nou că Rusia a încălcat înțelegerea privind încetarea focului.

Recomandarea video

EXCLUSIV: Suspiciuni de promovare fără examen în funcții de conducere la Autoritatea de Audit, chiar înainte de plecarea șefilor sprijiniți de PSD
G4Media
Revine în televiziune după 8 ani: „Mă întorc mai puternică” » Cum arată acum
GSP.ro
Avocatul Toni Neacșu, convins că CCR va declara neconstituțională OUG dată de Guvernul Bolojan după demitere: „Este un abuz grosolan”
Gandul
Se întorc ninsorile în România. Pe ce dată ninge în luna mai 2026 și care sunt orașele afectate
Cancan
FOTO. „Cea mai frumoasă femeie de pe planetă”. S-a căsătorit cu Eugenia și a spus-o fără ocolișuri
Prosport
Explozie a cazurilor de violență domestică în România. Județele în care sunt monitorizați electronic cei mai mulți agresori
Libertatea
El e pacientul zero, infectat cu hantavirus la bordul MV Hondius. Ornitologul olandez a murit în timpul croazierei! Primul simptom pe care l-a avut
CSID
Ai primit amendă de radar în afara localității, în 2026? Detaliul din procesul-verbal care poate anula sancțiunea
Promotor