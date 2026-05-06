Volodimir Zelenski acuză Rusia că a respins armistițiul propus de Kiev

Ucraina a acuzat miercuri Rusia că a încălcat armistițiul propus de Kiev, prin desfășurarea a zeci de ofensive terestre, lovituri aeriene și atacuri cu drone, fapt pe care președintele Volodimir Zelenski l-a descris drept o „respingere evidentă” a păcii din partea Moscovei, scrie Reuters.

Acesta propusese încetarea focului începând cu 6 mai, ca răspuns la propria propunere a liderului rus Vladimir Putin privind încetarea focului între 8 și 9 mai, pentru a coincide cu comemorările victoriei din cel de-al Doilea Război Mondial.

Într-o declarație, Volodimir Zelenski a afirmat că Rusia, care nu a confirmat aderarea la propunerea Ucrainei, a comis 1.820 de încălcări până miercuri la sfârșitul dimineții.

„Alegerea Rusiei reprezintă o respingere evidentă a încetării focului și a salvării de vieți omenești”, a spus el.

Oficialii din regiunea Sumî, din nord-estul Ucrainei, au declarat că două persoane au fost ucise în atacuri separate cu drone rusești asupra unei mașini civile și a unei grădinițe în care nu se aflau copii.

În marile orașe precum Harkov, Krivii Rih și Zaporijie, unde un atac a ucis 12 persoane, clădiri private, infrastructură și situri industriale au fost avariate în urma loviturilor aeriene de după miezul nopții, au declarat oficialii.

„Acest lucru arată că Rusia respinge pacea, iar apelurile sale false la un armistițiu pe 9 mai nu au nimic de-a face cu diplomația”, a declarat ministrul ucrainean de externe, Andrii Sybiha, pe X.

Demersurile au loc pe fondul blocării negocierilor de pace susținute de SUA pentru a pune capăt războiului, în timp ce Rusia continuă ofensiva pentru a cuceri restul regiunii Donețk din estul Ucrainei.

Parada militară din centrul Moscovei

Rusia va organiza săptămâna aceasta o versiune redusă a paradei militare anuale în centrul Moscovei, după ce a invocat o amenințare crescută de atacuri ucrainene.

Zelenski a declarat miercuri că oficialii vor decide asupra „măsurilor ulterioare” mai târziu, în cursul zilei, ca răspuns la atacurile Rusiei. El a spus anterior despre Kiev că va acționa „simetric” în cazul în care armistițiul va fi încălcat.

Luni, Ministerul Apărării al Rusiei a avertizat că va răspunde la atacurile ucrainene din timpul sărbătorilor de victorie cu un „atac masiv cu rachete” asupra capitalei ucrainene, Kiev.

„Avertizăm populația civilă din Kiev și personalul misiunilor diplomatice străine cu privire la necesitatea de a părăsi orașul în timp util”, a declarat acesta.

Primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a declarat luni că o dronă ucraineană a lovit o clădire din capitala Rusiei în timpul nopții, dar nu a provocat victime.

Unii ucraineni au afirmat că orice eforturi unilaterale ale armatei lor de a menține un armistițiu cu Rusia s-ar dovedi probabil inutile, atâta timp cât orașele și trupele de pe linia frontului rămân sub atac.