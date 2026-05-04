Rusia a declarat armistițiu cu Ucraina în perioada 8-9 mai. Ce se întâmplă dacă Zelenski nu respectă decizia

Rusia a declarat armistițiu unilateral cu Ucraina pentru perioada 8-9 mai, printr-o decizie a președintelui rus, Vladimir Putin.
Sorina Matei
04 mai 2026, 20:28, Știri externe

Ministerul Apărării din Rusia a anunțat că, prin decizia președintelui Vladimir Putin, va fi declarat un armistițiu în perioada 8-9 mai, în onoarea celebrării victoriei în Marele Război Patriotic. D

acă Ucraina va încerca să perturbe sărbătorile Zilei Victoriei, armata rusă va lansa un atac de represalii asupra centrului Kievului, a declarat Ministerul Apărării.

Ministerul Apărării din Rusia a avertizat populația civilă din Kiev și angajații misiunilor diplomatice străine că trebuie să părăsească orașul în timp util.

În ciuda capacităților de care dispune, Rusia s-a abținut până acum să lanseze atacuri asupra centrului Kievului, din motive umanitare, potrivit Ministerului Apărării din Rusia.

Ministerul Apărării din Rusia a atras atenția asupra declarației făcute de șeful regimului de la Kiev la Erevan, care conține amenințări de a lansa un atac asupra Moscovei pe 9 mai.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat, după întâlnirea cu președintele Consiliului European, Antonio Costa, la Erevan, că nu ia în considerare un armistițiu de o zi cu Rusia pe 9 mai, relatează Reuters.

Volodimir Zelenski a numit decizia de a introduce un armistițiu ca fiind „frivolă”. De asemenea, el a menționat că Ucraina nu a primit o propunere oficială din partea Rusiei.

Consilierul prezidențial Iuri Ușakov a anunțat intenția Rusiei de a impune un armistițiu în timpul sărbătorilor de Ziua Victoriei . Potrivit acestuia, această propunere a fost înaintată de președintele rus Vladimir Putin în timpul unei conversații cu omologul său american, Donald Trump, pe 29 aprilie.

Statele Unite au susținut această inițiativă. Secretarul de presă al prezidențialului rus, Dmitri Peskov, a menționat că nu există încă un calendar specific pentru armistițiu.

