Premierul Slovaciei spune că nu va exista un armistițiu fără acordul Ucrainei

Robert Fico, premierul Slovaciei, a declarat, sâmbătă, în urma unei discuții telefonice cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, că nu poate exista un armistițiu care să pună capăt invazia Federației Ruse fără acordul Ucrainei pentru un astfel de demers.
Sursa foto: DPA/Hepta via Mediafax Foto
Daiana Rob
02 mai 2026, 21:00, Știri externe

În cadrul discuției telefonice, au fost abordate subiecte precum relațiile de „prietenie” dintre Slovacia și Ucraina, dar și propunerea de armistițiu recent ridicată de Rusia care să coincidă cu Ziua Victoriei, marcată în Rusia pe 9 mai.

„Am subliniat (…) că nu este posibil niciun acord de pace în conflictul armat cu Federația Rusă fără consimțământul părții ucrainene”, a declarat Fico, într-o postare pe Facebook citată de European Pravda. 

Reamintim că, propunerea de armistițiu temporar a fost ridicată de Kremlin în cadrul unei discuții telefonice cu Donald Trump, desfășurate joi. Președintele Zelenski a declarat, în aceeași zi, că solicită mai multe detalii referitoare la această propunere.

Ucraina și Slovacia împărtășesc viziuni comune

În cadrul discuției telefonice dintre cei doi lideri din Ucraina și Slovacia, Fico a precizat că, în ciuda diferențelor, cele două țări împărtășesc viziuni comune.

„Deși avem opinii diferite cu privire la anumite chestiuni, avem un interes comun în stabilirea unor relații bune și prietenoase între Slovacia și Ucraina. Am confirmat că Slovacia susține aspirațiile Ucrainei de a adera la UE, întrucât Slovacia dorește ca Ucraina, în calitate de vecină a noastră, să fie o țară stabilă și democratică”, a subliniat Fico.

Potrivit acestuia, în cadrul discuției au convenit să se întâlnească pe scurt luni la Erevan, cu ocazia summitului Comunității Politice Europene, și să-și continue colaborarea sub forma unor reuniuni interguvernamentale comune, precum și prin vizite reciproce în capitalele celor două țări.

