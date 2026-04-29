Ucraina acuză Rusia că exportă cereale furate în mai multe țări și anunță un răspuns diplomatic

Ucraina urmărește mai multe nave care transportă cereale despre care afirmă că au fost confiscate de Rusia din regiunile ocupate și expediate către cel puțin patru țări, potrivit Ministerului ucrainean de Externe. Oficialii avertizează că numărul statelor implicate ar putea fi mai mare. „Astfel de transporturi au ajuns în Turcia, Egipt, Algeria și în alte țări. Acestea sunt doar cazurile pe care mi le amintesc”, a declarat purtătorul de cuvânt al ministerului, Heorhiy Tykhyi. El a subliniat că Kievul „vede totul” și că situația „nu va rămâne fără un răspuns adecvat”, mai scrie Euronews.

Kievul avertizează cumpărătorii

Ministerul de Externe a precizat că poziția Ucrainei nu vizează doar companii din anumite state, ci orice actor implicat în comerțul considerat ilegal. Potrivit Kievului, aceste tranzacții contribuie indirect la finanțarea efortului de război al Rusiei, în contextul conflictului declanșat după invazia din 2022. Un caz recent vizează nava „Asomatos”, sub pavilion Panama. Aceasta a acostat în Egipt transportând peste 25.000 de tone de grâu încărcat în Feodosia, în Crimeea anexată de Rusia. O altă navă, „Victoria”, sub pavilion rusesc, ar fi transportat peste 7.000 de tone de grâu din Mariupol către Egipt. Nava se află deja sub sancțiuni impuse de Ucraina.

Președintele Volodimir Zelenski a declarat anterior că a discutat subiectul cu omologul său egiptean, Abdel Fattah el-Sisi. Potrivit acestuia, Egiptul ar fi transmis că nu va mai accepta cereale provenite din teritoriile ocupate, exprimând în același timp interes pentru importuri directe din Ucraina. Cu toate acestea, Kievul a anunțat că va solicita explicații autorităților egiptene în legătură cu noile transporturi.

Rusia și alternativa unui hub comun cu Egipt

Egiptul este cel mai mare importator de grâu din lume și unul dintre principalii cumpărători de cereale rusești. Estimările indică achiziții de aproximativ 7,6 milioane de tone în acest sezon, la un nivel similar cu anul anterior. În paralel, președintele rus Vladimir Putin a anunțat că Moscova și Cairo analizează crearea unui hub comun pentru cereale și energie pe teritoriul egiptean. În acest context, Rusia caută rute alternative pentru exporturile de materii prime, în condițiile sancțiunilor occidentale impuse după invazia Ucrainei. Autoritățile de la Kiev avertizează că vor continua să monitorizeze transporturile și să reacționeze împotriva celor implicați în comerțul cu resurse considerate furate din teritoriile ocupate.