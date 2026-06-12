India a cumpărat petrol rusesc la solicitarea SUA pentru a evita o criză energetică globală, susține ministrul de Externe

Potrivit oficialului indian, Statele Unite ar fi încurajat India să continue achizițiile de petrol rusesc pentru a evita o criză globală a aprovizionării și o explozie a prețurilor la energie.

Declarațiile au fost făcute în cadrul unei intervenții citate de Bloomberg și vin într-un context în care relațiile comerciale dintre India și Rusia continuă să fie atent monitorizate de comunitatea internațională.

Decizia economică luată după sancțiunile occidentale

Potrivit lui Jaishankar, după impunerea sancțiunilor occidentale împotriva Moscovei și introducerea plafonului de preț pentru petrolul rusesc, piețele internaționale au trecut printr-o perioadă de volatilitate accentuată.

În același timp, statele europene și-au majorat importurile de petrol din Orientul Mijlociu, regiune care reprezenta una dintre principalele surse de aprovizionare pentru India.

În aceste condiții, New Delhi a ales să profite de prețurile reduse oferite de Rusia și să își diversifice sursele de energie. Ministrul indian a subliniat că deciziile privind importurile energetice sunt bazate pe disponibilitate și costuri, nu pe considerente ideologice sau politice.

„Circumstanțele ne-au împins într-o anumită direcție”, a afirmat oficialul indian, explicând că o mare parte din petrolul disponibil pe piață provenea din Rusia.

Impactul asupra economiei și relațiilor internaționale

În ultimii trei ani, India a devenit unul dintre cei mai mari cumpărători de petrol rusesc la nivel mondial. Achizițiile au contribuit la reducerea costurilor energetice pentru economia indiană și au consolidat relațiile comerciale dintre cele două state.

Jaishankar a respins totodată criticile venite din partea unor state occidentale, susținând că dezbaterea privind comerțul cu petrol rusesc este adesea prezentată într-o manieră moralizatoare care nu reflectă realitățile geopolitice și economice.

„Să nu pretindem că există un mare principiu în joc aici. Nu cred că este potrivit să transformăm această problemă într-o demonstrație de moralitate”, a declarat șeful diplomației indiene.

Comentariile sale apar în contextul în care Statele Unite și Uniunea Europeană continuă să mențină sancțiunile împotriva Rusiei, în timp ce numeroase economii emergente și-au păstrat relațiile comerciale cu Moscova.

În paralel, Registrul Naval Indian (IRClass) a anunțat recent eliminarea din evidențele sale a 235 de nave, majoritatea petroliere, pe fondul suspiciunilor privind încălcarea regimurilor internaționale de sancțiuni. Măsura evidențiază presiunile tot mai mari exercitate asupra comerțului maritim global în contextul conflictului din Ucraina și al restricțiilor economice impuse Rusiei.